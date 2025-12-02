BB19: 'मुखौटा पहनकर रहती हैं तान्या मित्तल', अशनूर कौर ने मालती को बताया- ढोंगी

संक्षेप: Ashnoor Kaur: अशनूर कौर ने बताया कि तान्या मित्तल के साथ वह आगे भी रिश्ता नहीं रखना चाहती हैं, साथ ही साथ उन्होंने मालती चाहर को लेकर भी अपने विचार खुलकर रखे।

बिग बॉस 19 में एक लंबा सफर तय करने में कामयाब रहीं कंटेस्टेंट अशनूर कौर अपने घर वापस लौट आई हैं और अब दुनिया के लिए उनका नजरिया बहुत बदला हुआ है। टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर के लिए बिग बॉस हाउस में सफर उतार-चढ़ावों भरा रहा, लेकिन उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस तभी तक रही जब तक वो घर में अभिषेक बजाज के साथ थीं। बिग बॉस हाउस से बाहर हमें एक अलग ही अशनूर नजर आ रही हैं जो अन्य घरवालों के लिए अपनी बातों को शालीन लहजे में कहने की बजाए खुलकर और तीखे अंदाज में रखती हैं।

मुखौटा पहनकर रहती हैं तान्या मित्तल बिग बॉस हाउस में अशनूर कौर को ज्यादातर वक्त तान्या मित्तल और फरहाना भट से भिड़ते देखा गया। उनके मुताबिक ये दोनों ही लोग उनके स्वभाव से बिलकुल अलग थे। अशनूर कौर ने बताया, "वो दोनों असल में उससे बिलकुल अलग हैं, जैसी वो पर्दे पर नजर आती हैं।" तान्या मित्तल के बारे में बात करते हुए अशनूर ने बताया कि वो इतनी भोली और कनफ्यूज नहीं हैं जैसा वो दिखाने की कोशिश करती हैं। बल्कि अशनूर ने उन्हें एक सोच समझकर आगे बढ़ने वाली और इमेज कॉन्शियस इंसान के तौर पर देखा जो मुखौटे के पीछे रहती है।

तान्या को कहा झूठी, बताया- चालाक अशनूर कौर ने तान्या मित्तल के बारे में कहा, "वह बहुत स्मार्ट है, चालाक खिलाड़ी है जो वो होने का दिखावा करती हैं, जो वह असल में नहीं हैं।" अशनूर कौर ने हल्की आवाज में कहा, "वो झूठी है।" तान्या मित्तल को लेकर उनके विचार रखते हुए अशनूर कौर जरा भी शालीन होती नहीं दिखीं और कहा कि भले ही उन्होंने बाहर आते वक्त तान्या का हाथ पकड़ा और उन्हें गुडबाय कहा लेकिन इससे उनके लिए उनकी भावनाएं नहीं बदल जाती हैं।