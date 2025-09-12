Ashneer Grover Take A Dig At Bigg Boss 19 Host Salman Khan Says Aap Toh Ek Weekend Mein Aa Rahe Ho भाई आप तो वीकेंड में आ रहे हो...क्या अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस होस्ट सलमान खान को मारा ताना?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAshneer Grover Take A Dig At Bigg Boss 19 Host Salman Khan Says Aap Toh Ek Weekend Mein Aa Rahe Ho

भाई आप तो वीकेंड में आ रहे हो...क्या अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस होस्ट सलमान खान को मारा ताना?

अश्नीर ग्रोवर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बिना सलमान खान का नाम लिए कुछ ऐसा कहा जिसे लोग सीधा एक्टर से जोड़ रहे हैं। सलमान ने उन होस्ट पर तंज कसा है जो वीकेंड का वार पर आकर सारा लाइमलाइट खुद ले जाते हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानFri, 12 Sep 2025 06:16 AM
share Share
Follow Us on
भाई आप तो वीकेंड में आ रहे हो...क्या अश्नीर ग्रोवर ने बिग बॉस होस्ट सलमान खान को मारा ताना?

अश्नीर ग्रोवर इन दिनों अपने शो राइज एंड फॉल को लेकर छाए हुए हैं। वह शो के होस्ट हैं और इसमें कई सेलेब्स कंटेस्टेंट्स बनकर गए हैं। अब अश्नीर ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि रिएलिटी शो कंटेस्टेंट्स के लिए ज्यादा होना चाहिए ना कि किसी स्टार के लिए जो उसे होस्ट कर रहा है। अश्नीर के इस स्टेटमेंट से सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि कहीं उन्होंने सलमान के लिए तो ये तंज नहीं कसा।

क्या बोले अश्नीर

सलमान खान और अश्नीर ग्रोवर के बीच कुछ खास बॉन्ड नहीं है। शोशा से बात करते हुए अश्नीर ने कहा, 'रिएलिटी शोज कंटेस्टेंट्स के लिए होना चाहिए, लेकिन भारत में हमारे कई बड़े शो हैं जिसमें कई बड़े स्टार हैं। इस वजह से वह शो उनको लेकर ज्यादा हो जाता है, ना कि कंटेस्टेंट्स को लेकर। लेकिन फैक्ट यह है कि कौन इसमें घंटे लगा रहा है? भाई आप तो एक वीकेंड में आ रहे हो। जो 24 घंटे लगे हैं वो तो कंटेस्टेंट्स लगे हैं न।'

हालांकि उन्होंने इस दौरान सलमान का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके स्टेटमेंट से सब यही अनुमान लगा रहे हैं कि बात सलमान की हो रही है क्योंकि वही वीकेंड में होस्ट करते हैं।

अश्नीर ने आगे कहा, ‘जो पावर है बैलेंस का वो कंटेस्टेंट्स के पास ही जाना चाहिए। ना कि कोई और उसे हाइजैक कर ले जो सिर्फ वीकेंड पर आता हो।’

बिग बॉस में सलमान ने मारे थे ताने

बता दें कि एक बार अश्नीर बिग बॉस शो में गेस्ट बनकर गए थे। उस दौरान सलमान ने अस्नीर की क्लास लगा दी थी क्योंकि अश्नीर ने अपने शो में सलमान के खिलाफ बोला था।

शो के टेलिकास्ट होने के बाद अश्नीर ने ट्वीट किया था, 'आशा है आपको वीकेंड का वार पसंद आया हो। सलमान जानते हैं बिग बॉस में क्या काम करता है। मैंने हमेशा सलमान की तारीफ की है। कभी उनको लेकर गलत नहीं कहा है।'

Salman Khan Bigg Boss 19

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।