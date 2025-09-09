क्या दोबारा सलमान खान संग काम करेंगे? अशनीर ग्रोवर बोले- मैंने तो उस बंदे की..

बिग बॉस 18 से सलमान खान और अशनीर ग्रोवर की बातचीत वाला हिस्सा सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ। अब एक इंटरव्यू में अशनीर ग्रोवर ने उस दिन को याद करते हुए बताया है कि क्या वह दोबारा सलमान के साथ काम करेंगे?

बिजनेसमैन अशनीर ग्रोवर जब रियलिटी टीवी शो 'बिग बॉस 18' का हिस्सा बने तो जमकर कॉन्ट्रोवर्सी हुई। काफी वक्त तक क्लिप इंटरनेट पर वायरल होते रहे और सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने-अपने पक्ष रखे कि क्या सलमान खान का असनीर को अपने शो पर बुलाकर इस तरह लताड़ना सही था? अब एक हालिया इंटरव्यू में अशनीर ग्रोवर ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि शो में उनके आने को गलत ढंग से दिखाया गया और मुद्दे को हवा दी गई। अशनीर ने कहा कि शो में उनके आने को बेवजह विवाद पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया।

'मैंने तो उस बंदे की तारीफ की थी' अशनीर ग्रोवर अभी अमेजन प्राइम वीडियो का रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' होस्ट कर रहे हैं। जब अशनीर ग्रोवर से जूम के साथ बातचीत में पूछा गया कि क्या वह फिर एक बार सलमान खान के साथ काम करना चाहेंगे तो उन्होंने कहा कि उनके दिल में दबंग खान के लिए कोई मैल नहीं है। अशनीर ग्रोवर ने बिग बॉस सीजन 18 वाली बात को याद करते हुए कहा, "मेरे को तो कुछ था भी नहीं, मैंने तो उस बंदे की तारीफ की थी। अगर आप वीडियो देखें, तो आप खुद यह बात मुझे बता सकते हैं।"

'तब वो बंदा मुझे पसंद था, इसलिए' अशनीर ग्रोवर ने बिग बॉस 18 में उनके वाले एपिसोड को लेकर हुई कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में कहा, "क्या मैंने उसके (सलमान खान के) बारे में कुछ गलत कहा था? मैंने तो तारीफ की थी। वो शो पर बुला कर आप ने कुछ विवाद खड़ा करवा दिया कुछ बोलकर। शायद उन्हें शो में उसी सब की जरूरत रही होगी।" लेकिन क्या अशनीर ग्रोवर भविष्य में कभी सलमान खान के साथ काम करना चाहेंगे? इस सवाल के जवाब में एक्टर ने कहा, "तब वो बंदा मुझे पसंद था, इसीलिए मैंने उसके साथ काम किया था।"