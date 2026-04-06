'रणवीर कूल बन रहा था और मैंने उसे...' इंडियाज गॉट लेटेंट में उस दिन क्या हुआ था आशीष चंचलानी ने अब दिया रिएक्शन

आशीष ने बताया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ उनके एपिसोड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह काफी समय से सुलग रहा था। आशीष ने बताया कि इस एपिसोड की शूटिंग नवंबर में हुई थी और इसे फरवरी में रिलीज किया गया था।

पिछले साल, समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ये विवाद तब शुरू हुआ था, जब शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता को लेकर अश्लील कमेंट कर दिया था। रणवीर के साथ इस शो में अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी भी मौजूद थे। शो के इस एपिसोड के बाद बाद विवाद खड़ा हो गया था। आशीष, अपूर्वा और रणवीर तीनों को ही लोगों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अब, आशीष ने खुलासा किया है कि उन्होंने असल में रणवीर को आगाह किया था कि वे कुछ ज्यादा ही न करें।

आशीष ने रणवीर को दी थी चेतावनी आशीष चंचलानी हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान आशीष ने बताया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ उनके एपिसोड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह काफी समय से सुलग रहा था। आशीष ने बताया कि इस एपिसोड की शूटिंग नवंबर में हुई थी और इसे फरवरी में रिलीज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा।

मुझे लगा सिर्फ रणवीर ही निशाने पर होंगे आशीष ने इंटरव्यू में बताया, 'हम सभी जो उस शो में शामिल थे और हमसे पहले भी, उस शो में पहले से ही बहुत सी अश्लील चीजें हो चुकी थीं। मेरा मानना है कि 'लेटेंट' के खिलाफ जो गुस्सा धीरे-धीरे पनप रहा था, वह हमारे एपिसोड के दौरान फूट पड़ा। इससे पहले भी ऐसी चीजें होती रही थीं और पहले भी विवाद हो चुके थे। मैं उस समय 'एकाकी' की शूटिंग कर रहा था। शाम को जब मेरी शूटिंग खत्म हुई, तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि 'लेटेंट' का एक क्लिप 'X' (ट्विटर) पर काफी वायरल हो गया है। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि शायद रणवीर को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।'

मैंने उसे कहा- थाड़ा शांत हो जा लेकिन... रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बात करते हुए आशीष ने बताया, 'जब हम वहां थे, तब भी रणवीर कूल बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि वह खूब मजा करेगा। उसने मजाक में कई बातें कहीं। ब्रेक के दौरान मैंने उससे कहा भी, 'रणवीर, थोड़ा शांत हो जा, यह सही समय नहीं है।' लेकिन उसने कहा कि वहां हर कोई बेफिक्र होकर आता है, सब मस्ती के मूड में आते हैं। उस दिन मैंने अपनी टीम से कहा कि रणवीर की बातों की वजह से मामला थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। लेकिन 'टैलेंट' का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वहां बेफिक्र होकर बातचीत होती है, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।'

रणवीर को किया था फोन आशीष ने आगे बताया कि उन्होंने अगले दिन रणवीर को फोन भी किया और कहा कि हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इसके बाद, रणवीर ने आशीष को भरोसा दिलाया कि वे तो वहां बस मस्ती-मजाक करने गए थे। हालांकि, वह उस एपिसोड में अपनी मौजूदगी को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं थे।