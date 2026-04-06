'रणवीर कूल बन रहा था और मैंने उसे...' इंडियाज गॉट लेटेंट में उस दिन क्या हुआ था आशीष चंचलानी ने अब दिया रिएक्शन
आशीष ने बताया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ उनके एपिसोड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह काफी समय से सुलग रहा था। आशीष ने बताया कि इस एपिसोड की शूटिंग नवंबर में हुई थी और इसे फरवरी में रिलीज किया गया था।
पिछले साल, समय रैना का शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' को लेकर काफी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी। ये विवाद तब शुरू हुआ था, जब शो के एक एपिसोड में यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया ने माता-पिता को लेकर अश्लील कमेंट कर दिया था। रणवीर के साथ इस शो में अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी भी मौजूद थे। शो के इस एपिसोड के बाद बाद विवाद खड़ा हो गया था। आशीष, अपूर्वा और रणवीर तीनों को ही लोगों की भारी नाराजगी का सामना करना पड़ा था। अब, आशीष ने खुलासा किया है कि उन्होंने असल में रणवीर को आगाह किया था कि वे कुछ ज्यादा ही न करें।
आशीष ने रणवीर को दी थी चेतावनी
आशीष चंचलानी हाल ही में प्रखर गुप्ता के पॉडकास्ट का हिस्सा बने। इस दौरान आशीष ने बताया कि लोगों का गुस्सा सिर्फ उनके एपिसोड तक ही सीमित नहीं था, बल्कि यह काफी समय से सुलग रहा था। आशीष ने बताया कि इस एपिसोड की शूटिंग नवंबर में हुई थी और इसे फरवरी में रिलीज किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि लोगों का विरोध इतना ज्यादा बढ़ जाएगा।
मुझे लगा सिर्फ रणवीर ही निशाने पर होंगे
आशीष ने इंटरव्यू में बताया, 'हम सभी जो उस शो में शामिल थे और हमसे पहले भी, उस शो में पहले से ही बहुत सी अश्लील चीजें हो चुकी थीं। मेरा मानना है कि 'लेटेंट' के खिलाफ जो गुस्सा धीरे-धीरे पनप रहा था, वह हमारे एपिसोड के दौरान फूट पड़ा। इससे पहले भी ऐसी चीजें होती रही थीं और पहले भी विवाद हो चुके थे। मैं उस समय 'एकाकी' की शूटिंग कर रहा था। शाम को जब मेरी शूटिंग खत्म हुई, तो मेरे भाई ने मुझे बताया कि 'लेटेंट' का एक क्लिप 'X' (ट्विटर) पर काफी वायरल हो गया है। शुरुआत में मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा था कि शायद रणवीर को निशाना बनाया जाएगा, लेकिन मुझे इस तरह की प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी।'
मैंने उसे कहा- थाड़ा शांत हो जा लेकिन...
रणवीर इलाहाबादिया के बारे में बात करते हुए आशीष ने बताया, 'जब हम वहां थे, तब भी रणवीर कूल बनने की कोशिश कर रहा था और कह रहा था कि वह खूब मजा करेगा। उसने मजाक में कई बातें कहीं। ब्रेक के दौरान मैंने उससे कहा भी, 'रणवीर, थोड़ा शांत हो जा, यह सही समय नहीं है।' लेकिन उसने कहा कि वहां हर कोई बेफिक्र होकर आता है, सब मस्ती के मूड में आते हैं। उस दिन मैंने अपनी टीम से कहा कि रणवीर की बातों की वजह से मामला थोड़ा ज्यादा ही आगे बढ़ गया था। लेकिन 'टैलेंट' का फॉर्मेट ही ऐसा है कि वहां बेफिक्र होकर बातचीत होती है, इसलिए मैंने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा।'
रणवीर को किया था फोन
आशीष ने आगे बताया कि उन्होंने अगले दिन रणवीर को फोन भी किया और कहा कि हालात थोड़े मुश्किल हो सकते हैं। इसके बाद, रणवीर ने आशीष को भरोसा दिलाया कि वे तो वहां बस मस्ती-मजाक करने गए थे। हालांकि, वह उस एपिसोड में अपनी मौजूदगी को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं थे।
क्या था 'इंडियाज गॉट टैलेंट' का विवाद
जिन लोगों को इस बारे में नहीं पता, उन्हें बता दें कि 2025 में 'इंडियाज गॉट टैलेंट' के एक एपिसोड के बाद रणवीर इलाहाबादिया एक बड़े विवाद में फंस गए थे। इस एपिसोड में उन्होंने एक कंटेस्टेंट से एक आपत्तिजनक सवाल पूछा था, जिसने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। इस दौरान रणवीर ने माता-पिता को लेकर एक बेहूदा सवाल किया था। हालांकि अपूर्वा मखीजा और आशीष चंचलानी समेत जजों के पैनल ने इस टिप्पणी पर हंसते हुए इसे टाल दिया था, लेकिन ऑनलाइन इसकी जबरदस्त आलोचना हुई और रणवीर तथा शो के निर्माताओं के खिलाफ कई FIR दर्ज की गईं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
मूवी और OTT रिव्यू
ब्रेकिंग और ट्रेंडिंग एंटरटेनमेंट न्यूज
बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और ट्रेड एनालिसिस
बॉलीवुड न्यूज, साउथ सिनेमा और टीवी इंडस्ट्री
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।