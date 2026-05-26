अनुपमा फेम अरविंद वैद्य को मिला पद्म श्री अवॉर्ड, बेटी ने किया यह पोस्ट, उपलब्धियां जानकर रह जाएंगे दंग
टीवी सीरियल अनुपमा में बापूजी का किरदार निभाने वाले एक्टर अरविंद वैद्य बीते 6 दशकों से जनता का मनोरंजन कर रहे हैं। हाल ही में उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद्म श्री पुरुस्कार से सम्मानित किया गया। जानिए एक्टर के अचीवमेंट और करियर ग्राफ।
टीआरपी टॉपर शो अनुपमा में हंसमुख शाह (बापूजी) का किरदार निभाने वाले सीनियर एक्टर अरविंद वैद्य को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पद्म श्री अवॉर्ड मिला है। राष्ट्रपति भवन में आयोजित जिस समारोह में अरविंद वैद्य को यह सम्मान दिया गया, वहां पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई राजनैतिक दिग्गज मौजूद थे। पिता को इतना बड़ा सम्मान मिलने पर अरविंद की बेटी वंदना पाठक फूली नहीं समाईं और उन्होंने अपनी खुशी सोशल मीडिया पर फैंस के साथ साझा की। जिस वक्त अरविंद वैद्य राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अवॉर्ड ले रहे थे, तब वहां उस समारोह में भी उनकी बेटी मौजूद थीं।
200 से ज्यादा नाटकों में किया है काम
अरविंद वैद्य का नाम पद्म श्री के लिए आने के बाद वंदना ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था- श्री अरविंद वैद्य से पद्म श्री अरविंद वैद्य तक। मेरे पिता, मेरे हीरो, मेरे पहले टीचर, मेरी प्रेरणा और मेरे सुपरस्टार को बधाई। मालूम हो कि अरविंद वैद्य ने अपने 33 साल के करियर में 200 से ज्यादा नाटकों का निर्देशन किया है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इन अवॉर्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ था और 25 मई को राष्ट्रपति भवन में इन अवॉर्ड का वितरण किया गया।
बेटी वंदना पाठक ने साझा की अपनी खुशी
पिता को पद्म सम्मान मिलने की खुशी वंदना पाठक ने अपनी इंस्टा स्टोरी में साझा की है। उन्होंने समारोह के दौरान ली गई तस्वीरें पोस्ट की हैं। पहली फोटो में सजावट दिखाई गई है जबकि दूसरी स्लाइड में आप वो क्लिप देख सकते हैं जिसमें अरविंद वैद्य को पद्म श्री मिला है। इस क्लिप के कैप्शन में वंदना पाठक ने लिखा- हमारे पूरे परिवार के लिए यह बहुत ज्यादा गर्व और खुशी का पल है। पद्म श्री अवॉर्ड मिलने पर हमारे बाबा को दिल से बहुत-बहुत शुभकामनाएं।
अरविंद वैद्य का करियर और उपलब्धियां
तीसरी स्लाइड में अरविंद वैद्य का पूरा परिवार एक साथ खड़ा नजर आ रहा है और चौथी स्लाइड में वह तस्वीर है जब वह राष्ट्रपति से यह सम्मान ले रहे हैं। वर्क फ्रंट की बात करें तो 85 वर्षीय अरविंद वैद्य पिछले 60 सालों से भी ज्यादा वक्त से भारतीय थिएटर्स (नाटकों), टीवी और फिल्मों में अपना योगदान दे रहे हैं। अरविंद महाराष्ट्र के सतारा जिले के रहने वाले हैं और मराठी भाषी हैं। उन्होंने गुजरात को अपनी कर्मभूमि बनाया। बिना गुजराती जाने उन्होंने गुजराती रंगमंच में कदम रखा और दमदार काम करके दिखाया। अरविंद ने 100 से ज्यादा नाटकों में काम किया है और 200 से ज्यादा का हिस्सा रहे हैं। उनका पहला शो 1967 में आया 'परित्राण' था, जिसके लिए उन्हें मात्र 7 रुपये फीस मिलती थी।
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