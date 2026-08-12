हिना खान पर क्यों भड़की एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट? बोलीं- 'अगर आप इतने पैसे वाली हैं तो...'
बिग बॉस के घर में कई लोगों के बीच ऐसी दुश्मनी हो जाती है कि शो खत्म होने के सालों बाद भी लोग एक दूसरे से बात नहीं करते हैं। ऐसी ही एक दुश्मनी थी हिना खान और अर्शी खान की। अब एक बार फिर हिना खान पर अर्शी भड़क गई हैं।
बिग बॉस 11 के घर में कुछ दुश्मनियां ऐसी बनीं जो आजतक भी कायम हैं। ऐसी ही एक दुश्मनी थी हिना खान और अर्शी खान की।अर्शी खान कई मौकों पर हिना खान पर अपनी भड़ास निकालती रही हैं। अब एक बार फिर अर्शी ने हिना खान पर भड़ास निकाली है। उन्होंने सवाल उठाया है कि हिना खान ने समाज के लिए किया ही क्या है? उन्होंने हिना खान और शिल्पा शिंदे की तुलना की।
हिना पर निकाली भड़ास, की शिल्पा की तारीफ
बॉलीवुड बबल में अर्शी खान से हिना और उनकी अनबन को लेकर सवाल हुआ। उन्होंने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि वो हिना खान का नाम भी नहीं लेना चाहती हैं। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने शिल्पा शिंदे की तारीफ भी की।
अर्शी बोलीं- हिना का नाम भी नहीं लेना चाहती
अर्शी खान ने कहा- मैं सच बता रही हूं, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहती हूं। अर्शी ने सवाल उठाया कि हिना ने आजतक समाज के लिए किया ही किया है। हिना के किसी फैन के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- हिना ने दरअसल हैंडपंप दान नहीं किया है। उसके किसी फैन ने उसके नाम से लगवाकर दिया है कि लोग पानी पिएंगे तो दुआ मिलेगी।
हिना पर उठाए अर्शी ने सवाल
उन्होंने आगे कहा कि हिना ने समाज के लिए कुछ भी नहीं किया। वहीं, शिल्पा बूढ़ी महिलाओं के लिए काम करती हैं। अर्शी ने कहा- तो शिल्पा चीजें कर रही है। करने और करवाने में जमीन-आसमान का फर्क होता है। अर्शी ने ये भी सवाल किया कि हिना ने असम में आई बाढ़ के लिए अबतक कुछ क्यों नहीं किया?
अर्शी ने कहा, “अगर आप इतनी पैसे वाली सेलिब्रिटी हैं और असम के अंदर अभी इतनी ज्यादा समस्या चल रही है, तो आप दान कीजिए। आप क्यों नहीं करती हैं दान? शिल्पा के शेल्टर होम में जाकर डोनेट कीजिए। दिखा दीजिए कि हम बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझसे जो गलती हुई है, मैं इतनी पैसे वाली इंसान हूं। लीजिए।” अर्शी ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा- सिर्फ महंगे ब्रैंड्स के बैग्स लेकर गाड़ियों में घूमने से सेलेब नहीं बनते हैं।
बिग बॉस 11 का हिस्सा थीं अर्शी, हिना और शिल्पा
अर्शी ने कहा कि वो शिल्पा शिंद को जानती हैं। हिना खान अगर उनके शेल्टर होम के लिए पैसे दान भी करेंगी, तब भी वो नहीं लेंगी। बता दें, हिना खान, शिल्पा शिंदे और अर्शी खान बिग बॉस 11 का हिस्सा थीं। बिग बॉस के घर में हिना खान और शिल्पा शिंदे के बीच कभी नहीं बनी। शिल्पा और अर्शी खान के बीच रिश्ते अच्छे थे। कभी-कभी शिल्पा और अर्शी की भी लड़ाई होती थी, लेकिन घर से बाहर आने के बाद अर्शी खान कई मौकों पर शिल्पा का सपोर्ट कर चुकी हैं। वहीं, हिना खान पर हमेशा ही भड़ास निकालती हैं।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
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2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
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