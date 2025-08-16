Armaan Malik To Become Father 5 time Wife Kritika And Payal Malik Announces Pregnancy यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनने वाले हैं पिता? पत्नी पायल और कृतिका ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीArmaan Malik To Become Father 5 time Wife Kritika And Payal Malik Announces Pregnancy

यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनने वाले हैं पिता? पत्नी पायल और कृतिका ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी

अरमान मलिक की दोनों पत्नी पायल और कृतिका मलिक ने सोशल मीडिया पर प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की है। उन्होंने फोटो शेयर कर लिखा कि घर में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं।

Sushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 09:41 AM
share Share
Follow Us on
यूट्यूबर अरमान मलिक 5वीं बार बनने वाले हैं पिता? पत्नी पायल और कृतिका ने अनाउंस की प्रेग्नेंसी

अरमान मलिक इन दिनों विवाद में फंसे हैं। पटियाला अदालत ने अरमान और उनकी पत्नियों को समन जारी कर कोर्ट में पेश होने के लिए बोला है। लेकिन इस बीच मलिक परिवार ने एक गुड न्यूज शेयर की है। दरअसल, अरमान ने दोनों पत्नी कृतिका और पायल की फोटोज शेयर की हैं और लिखा कि घर में खुशियां आने वाली हैं।

क्या है फोटो में

पहली फोटो में पायल और कृतिका साथ खड़ी हैं और कृतिका ने हाथ में प्रेग्नेंसी चेक करने वाली किट रखी है। दूसरी फोटो में डबल पिंक लाइन्स दिख रही हैं मतलब की प्रेग्नेंसी पॉजिटिव है।

उनके इस पोस्ट पर लोगों के खूब कमेंट्स आ रहे हैं। कोई बोल रहा है कि 4 बच्चे कम थे क्या? किसी ने लिखा कि कोर्च से बचने का नया तरीका। एक ने लिखा कि क्रिकेट टीम ही बना लो।

कौन है प्रेग्नेंट

वैसे अभी कन्फर्म नहीं कि आखिर प्रेग्नेंट कौन है पायल या कृतिका या फिर घर की कोई और सदस्य क्योंकि कुछ लोग निक्की नाम की एक महिला को भी बधाई दे रहे हैं जो उनके घर में ही रहती हैं। खैर सच क्या है यह जल्द ही पता चल जाएगा। दरअसल, पायल और कृतिका कई बार प्रेग्नेंसी प्रैंक भी कर चुकी हैं और इस पर भी उन्हें खूब ट्रोल किया गया है।

कोर्ट में होना है पेश

बता दें कि हाल ही में कोर्ट ने नोटिस जारी कर तीनों को 2 सितंबर को पेश होने के लिए कहा है। यह सम्मन दविंदर राजपूत द्वारा दायर याचिका के बाद जारी किया गया, जिसमें मलिक पर हिंदू मैरिज एक्ट का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था और दावा किया गया था कि यूट्यूबर की 2 नहीं बल्कि 4 पत्नियां हैं। हिंदू मैरिज एक्ट के तले एक इंसान की एक वक्त पर एक ही शादी हो सकती है।

अरमान की पायल से साल 2011 में शादी हुई थी और फिर उनका बेटा चिरायू हुआ। 6 साल बाद फिर अरमान ने पायल की दोस्त कृतिका से शादी की बिना पायल को तलाक दिए। दोनों का बेटा भी है जैद। इसके अलावा अरमान और पायल के बाद में 2 बच्चे भी हुए।

armaan malik Payal Malik kritika malik

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।