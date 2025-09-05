Arjun Bijlani says Naagin is not regressive says even spider man is not real entire world is watching it नागिन को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन बिजलानी का जवाब, पूछा- स्पाइडरमैन क्या है?, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीArjun Bijlani says Naagin is not regressive says even spider man is not real entire world is watching it

नागिन को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन बिजलानी का जवाब, पूछा- स्पाइडरमैन क्या है?

अर्जुन बिजलानी ने अपने सीरियल नागिन की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा कि नागिन पिछड़ा शो नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी लोग नागिन देखते थे। उन्होंने शो की टीआरपी को लेकर भी बात की। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 01:06 PM
share Share
Follow Us on
नागिन को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन बिजलानी का जवाब, पूछा- स्पाइडरमैन क्या है?

हिंदी टीवी सीरियल्स को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो काफी पिछड़े हुए होते हैं। ऐसा ही एक टीवी सीरियल है नागिन, जिसके कई सीजन आ चुके हैं। नागिन को भी कई बार पिछड़ा हुआ कहा गया है। अब नागिन 1 का हिस्सा रह चुके अर्जुन बिजलानी ने कहा कि उनका ये शो पिछड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा कि नागिन ने कई व्यूरशिप रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और उन्हें इस चीज पर गर्व है। उन्होंने कहा कि नागिन की मार्केटिंग फैंटेसी फिक्शन के तौर पर हुई थी। इसमें उन्होंने स्पाइडरमैन का उदाहरण दिया।

अर्जुन बोले- नागिन 1 है बेस्ट

सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत के तौर में अर्जुन बिजलानी ने कहा, “नागिन पिछड़ा हुआ शो नहीं है। सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि मुंबई में ही एक बड़ा शो था। जब दूसरे शोज की टीआरपी 2 आ रही थी, उस शो की टीआरपी 6 थी। यह शो 5 की टीआरपी पर खत्म हुआ था। ये मेरे पिछले शो मिले जब हम तुम से ज्यादा बड़ा था। नागिन के बाद, जीवन अलग कहानी थी। मुझे लगता है सीजन 1 बेस्ट था।”

शो को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन का जवाब

वहीं, शो पर पिछड़ा होने के आरोप को लेकर अर्जुन बोले, "पिछड़ा तब होता जब ये सारी चीजों को असली कहानी में दिखाते। नागिन की मार्केटिंग फैंटेसी फिक्शन के तौर पर हुई थी। स्पाइडरमैन क्या है? क्या वो सच है? क्या नागिन सच है? वो सच नहीं है। तो गलती कहां है? पूरी दुनिया उसे देख रही थी। टीआरपी ने साबित किया है। इसकी आलोचना उन लोगों ने की जो घर पर बैठे थे और जिनके पास काम नहीं था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे आलोचना नहीं मिलती हो, चाहे विराट कोहली हों, शाहरुख खान या सलमान खान हों, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। आपको अपना काम करना है और आगे बढ़ते रहना है।"

अर्जुन बिजलानी के काम की बात करें तो वो जल्द ही रियलिटी शो राइड एंड फॉल में नजर आएंगे। इस रियिलटी शो के होस्ट अशनीर ग्रोवर होंगे। शो में अर्जुन बिजलानी के अलावा पवन सिंह, धनश्री वर्मा, कीकू शारदा और कुबरा सैत जैसे कलाकार नजर आएंगे।

arjun bijlani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।