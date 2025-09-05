नागिन को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन बिजलानी का जवाब, पूछा- स्पाइडरमैन क्या है?

अर्जुन बिजलानी ने अपने सीरियल नागिन की सफलता पर बात की। उन्होंने कहा कि नागिन पिछड़ा शो नहीं है। उन्होंने कहा कि सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी लोग नागिन देखते थे। उन्होंने शो की टीआरपी को लेकर भी बात की।

हिंदी टीवी सीरियल्स को लेकर अक्सर कहा जाता है कि वो काफी पिछड़े हुए होते हैं। ऐसा ही एक टीवी सीरियल है नागिन, जिसके कई सीजन आ चुके हैं। नागिन को भी कई बार पिछड़ा हुआ कहा गया है। अब नागिन 1 का हिस्सा रह चुके अर्जुन बिजलानी ने कहा कि उनका ये शो पिछड़ा हुआ नहीं था। उन्होंने कहा कि नागिन ने कई व्यूरशिप रिकॉर्ड्स तोड़े हैं और उन्हें इस चीज पर गर्व है। उन्होंने कहा कि नागिन की मार्केटिंग फैंटेसी फिक्शन के तौर पर हुई थी। इसमें उन्होंने स्पाइडरमैन का उदाहरण दिया।

अर्जुन बोले- नागिन 1 है बेस्ट सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत के तौर में अर्जुन बिजलानी ने कहा, “नागिन पिछड़ा हुआ शो नहीं है। सिर्फ छोटे शहरों में ही नहीं बल्कि मुंबई में ही एक बड़ा शो था। जब दूसरे शोज की टीआरपी 2 आ रही थी, उस शो की टीआरपी 6 थी। यह शो 5 की टीआरपी पर खत्म हुआ था। ये मेरे पिछले शो मिले जब हम तुम से ज्यादा बड़ा था। नागिन के बाद, जीवन अलग कहानी थी। मुझे लगता है सीजन 1 बेस्ट था।”

शो को पिछड़ा बताने वालों को अर्जुन का जवाब वहीं, शो पर पिछड़ा होने के आरोप को लेकर अर्जुन बोले, "पिछड़ा तब होता जब ये सारी चीजों को असली कहानी में दिखाते। नागिन की मार्केटिंग फैंटेसी फिक्शन के तौर पर हुई थी। स्पाइडरमैन क्या है? क्या वो सच है? क्या नागिन सच है? वो सच नहीं है। तो गलती कहां है? पूरी दुनिया उसे देख रही थी। टीआरपी ने साबित किया है। इसकी आलोचना उन लोगों ने की जो घर पर बैठे थे और जिनके पास काम नहीं था। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसे आलोचना नहीं मिलती हो, चाहे विराट कोहली हों, शाहरुख खान या सलमान खान हों, लेकिन फर्क क्या पड़ता है। आपको अपना काम करना है और आगे बढ़ते रहना है।"