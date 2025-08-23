'न तलाक ले रहा हूं, न बिग बॉस जा रहा हूं', अर्जुन बिजलानी ने खुद बताया इमोशनल वीडियो का सच

अर्जुन बिजलानी ने कुछ दिनों पहले एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया था। अब अर्जुन बिजलानी ने उस वीडियो के पीछे का कारण बताया है।उन्होंने कहा कि न तो पत्नी को डायवोर्स दे रहे हैं, न ही वो बिग बॉस में हिस्सा ले रहे हैं।

अर्जुन बिजलानी ने कुछ दिनों पहले एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अर्जुन अपने परिवार के बारे में बात करते हुए नजर आ रहे थे। साथ ही, उन्होंने कहा था कि उन्हें एक अलग रास्ता चुनना पड़ रहा है और ये उनके लिए बहुत कठिन निर्णय है। अर्जुन के इस वीडियो के बाद लोग कयास लगा रहे थे कि वो अपनी पत्नी से तलाक लेने वाले हैं या वो बिग बॉस में हिस्सा लेने वाले हैं। अब अर्जुन बिजलानी ने खुद उस वीडियो के राज से पर्दा उठाया है।

अर्जुन ने पोस्ट किया एक और वीडियो अर्जुन बिजलानी ने एक नया वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में अर्जुन बिजलानी ने पत्नी नेहा के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की हैं और बताया कि वो पत्नी नेहा से तलाक नहीं ले रहे हैं और न ही बिग बॉस में हिस्सा लेंगे।

अर्जुन ने बताया क्यों हुए थे इमोशनल अर्जुन बिजलानी ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा- "उस वीडियो में मैंने जो भी शब्द कहे थे, मेरा वही मतलब था। लेकिन मैंने कहा था कि कयास मत लगाइगा तो मैं साफ करता हूं कि न तो मैं बिग बॉस में हिस्सा ले रहा हूं और न ही मैं तलाक ले रहा हूं....मैं यहां राइज करने के लिए हूं। सोमवार को ये स्पेस देखिएगा"