Arjun Bijlani Reveals Real Scary Reason for not joining Bigg Boss Salman Khan Reality Show क्यों सलमान के शो में नहीं जाना चाहते अर्जुन बिजलानी? इस चीज से लगता है डर, Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीArjun Bijlani Reveals Real Scary Reason for not joining Bigg Boss Salman Khan Reality Show

क्यों सलमान के शो में नहीं जाना चाहते अर्जुन बिजलानी? इस चीज से लगता है डर

बिग बॉस 19 शुरू होने से पहले काफी चर्चा थी कि इस साल अर्जुन बिजलानी शो का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। अब अर्जुन बिजलानी ने बताया कि क्यों वो सलमान खान के शो को नहीं करना चाहते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानSun, 7 Sep 2025 10:43 AM
share Share
Follow Us on
क्यों सलमान के शो में नहीं जाना चाहते अर्जुन बिजलानी? इस चीज से लगता है डर

बिग बॉस 19 को लेकर खबरें थीं कि इस सीजन में अर्जुन बिजलानी सलमान खान के शो में नजर आ सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन बिजलानी सलमान खान के शो की जगह दूसरे रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं। अब अर्जुन बिजलानी ने बताया कि क्यों वो सलमान खान के शो बिग बॉस का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिग बॉस के लंबे फॉरमेट, लड़ाइयां और अकेले हो जाने के डर से सलमान खान के शो को ज्वाइन नहीं करते हैं।

क्यों बिग बॉस नहीं करना चाहते हैं अर्जुन बिजलानी

जूम से खास बातचीत में अर्जुन बिजलानी ने कहा, "फॉरमेट बहुत लंबा है और मुझे नहीं पता वो कहते हैं कि कभी न नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहां पर कई बार फालतू में चीजें होती हैं, लड़ाई होती हैं या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस शो के लिए बना हूं, मुझे उस चीज को लेर हमेशा शक रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी चीज के लिए शक में हो तो उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं बिग बॉस के घर गया नहीं और मुझे नहीं पता कि मैं इतने लंबे समय तक अपने परिवार के बिना, फोन वगैरह के बिना कैसे रह पाऊंगा, यह बहुत ही डरावना एहसास है।"

डेट्स नहीं मैनेज हो पाती हैं

अर्जुन ने आगे कहा, "जब बिग बॉस ऑफर होता है मैं हमेशा दो-तीन शो कुछ कर रहा होता था, होस्टिंग या कुछ और, तो डेट्स भी कभी मैनेज नहीं हुईं। वो कहीं न कहीं वर्क आउट ही नहीं हुआ मेरे लिए।"

अर्जुन बिजलानी की बात करें तो वो टीवी के कई पॉपुलर शोज में एक्टिंग करते या होस्टिंग करते नजर आ चुके हैं। अब अर्जुन बिजलानी अशनीर ग्रोवर के रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं।

arjun bijlani

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।