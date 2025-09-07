क्यों सलमान के शो में नहीं जाना चाहते अर्जुन बिजलानी? इस चीज से लगता है डर

बिग बॉस 19 शुरू होने से पहले काफी चर्चा थी कि इस साल अर्जुन बिजलानी शो का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। अब अर्जुन बिजलानी ने बताया कि क्यों वो सलमान खान के शो को नहीं करना चाहते हैं।

बिग बॉस 19 को लेकर खबरें थीं कि इस सीजन में अर्जुन बिजलानी सलमान खान के शो में नजर आ सकते हैं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। अर्जुन बिजलानी सलमान खान के शो की जगह दूसरे रियलिटी शो राइज एंड फॉल में नजर आ रहे हैं। अब अर्जुन बिजलानी ने बताया कि क्यों वो सलमान खान के शो बिग बॉस का हिस्सा नहीं होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने बिग बॉस के लंबे फॉरमेट, लड़ाइयां और अकेले हो जाने के डर से सलमान खान के शो को ज्वाइन नहीं करते हैं।

क्यों बिग बॉस नहीं करना चाहते हैं अर्जुन बिजलानी जूम से खास बातचीत में अर्जुन बिजलानी ने कहा, "फॉरमेट बहुत लंबा है और मुझे नहीं पता वो कहते हैं कि कभी न नहीं करनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वहां पर कई बार फालतू में चीजें होती हैं, लड़ाई होती हैं या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता कि मैं उस शो के लिए बना हूं, मुझे उस चीज को लेर हमेशा शक रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी चीज के लिए शक में हो तो उससे दूर रहना चाहिए। इसलिए मैं बिग बॉस के घर गया नहीं और मुझे नहीं पता कि मैं इतने लंबे समय तक अपने परिवार के बिना, फोन वगैरह के बिना कैसे रह पाऊंगा, यह बहुत ही डरावना एहसास है।"

डेट्स नहीं मैनेज हो पाती हैं अर्जुन ने आगे कहा, "जब बिग बॉस ऑफर होता है मैं हमेशा दो-तीन शो कुछ कर रहा होता था, होस्टिंग या कुछ और, तो डेट्स भी कभी मैनेज नहीं हुईं। वो कहीं न कहीं वर्क आउट ही नहीं हुआ मेरे लिए।"