अर्जुन बिजलानी के पास आज भी है सुशांत सिंह की दी ये चीज, बोले- पहली स्पोर्ट्स बाइक…

अर्जुन बिजलानी ने सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपनी दोस्ती को याद किया है। सुशांत सिंह राजपूत और अर्जुन बिजलानी एक वक्त था जब एक ही बिल्डिंग में रहते थे। सुशांत ने जब पहली बाइक ली थी तब उन्होंने अर्जुन को फोन करके बुलाया था।

टीवी एक्टर और होस्ट अर्जुन बिजलानी ने सुशांत सिंह राजपूत संग अपनी दोस्ती को लेकर बात की है। उन्होंने कहा कि जब उन्हें सुशांत की खबर मिली थी तो वो बहुत रोए थे। सुशांत सिंह राजपूत और वो लोग अक्सर साथ में समय बिताते थे। उन्होंने बताया कि सुशांत सिंह बहुत ही प्यारे इंसान थे। उन्होंने जब अपनी पहली बाइक ली थी तो उन्होंने अर्जुन को वो बाइक दिखाई थी। अर्जुन ने कहा कि उनके पास आज भी सुशांत की दी एक गंजी है।

पहली स्पोर्ट्स बाइक का किस्सा सुशांत सिंह राजपूत पहले अर्जुन बिजलानी की बिल्डिंग में ही रहते थे। दोनों के बीच अच्छी दोस्ती थी। सिद्धार्थ कनन के साथ खास बातचीत में अर्जुन ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत ने जब अपनी पहली स्पोर्ट्स बाइक ली थी तो सबसे पहले उन्होंने अर्जुन को फोन करके नीचे बुलाया था। अर्जुन ने कहा कि सुशांत को पता था कि मुझे बाइक्स बहुत पसंद हैं, इस वजह से वो मुझे दिखाना चाहता था।

सुशांत संग अर्जुन की दोस्ती सुशांत के बारे में बात करते हुए अर्जुन बिजलानी ने कहा कि वो एक शानदार आर्टिस्ट और दोस्त थे। वो अपने काम को लेकर बहुत डेडिकेटेड थे। अर्जुन ने कहा कि वो बहुत ही प्यारे इंसान थे। अर्जुन ने कहा कि जब उन्हें सुशांत के बारे में पता चला था वो बहुत रोए थे। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन नहीं होना चाहिए था।