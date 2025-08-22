Arjun Bijlani not to be part of Bigg Boss 19 participate ashneer grover rise and fall बिग बॉस नहीं बल्कि इस नए रियलिटी शो का हिस्सा होंगे अर्जुन बिजलानी?, Tv Hindi News - Hindustan
बिग बॉस नहीं बल्कि इस नए रियलिटी शो का हिस्सा होंगे अर्जुन बिजलानी?

अर्जुन बिजलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो के बाद फैंस का कहना था कि अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 19 का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, अब खबर है कि बिग बॉस नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी दूसरे रियलिटी शो का हिस्सा हो सकते हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 06:33 PM
बिग बॉस 19 का प्रीमियर जल्द ही होने वाला है। शो में कौन से कंटेस्टेंट होंगे इसे देखने के लिए फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि अर्जुन बिजलानी भी बिग बॉस 19 का हिस्सा हो सकते हैं। हालांकि, अब दावा किया जा रहा है कि बिग बॉस 19 नहीं बल्कि अर्जुन बिजलानी एक दूसरे रियलिटी शो का हिस्सा हो सकते हैं।

बिग बॉस 19 का हिस्सा नहीं होंगे अर्जुन

इंडिया फोर्म्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अर्जुन बिजलानी बिग बॉस 19 का हिस्सा होंगे। अर्जुन बिजलानी एक ब्रैंड न्यू रियलिटी शो राइज एंड फॉल का हिस्सा होंगे। राइज एंड फॉल को अशनीर ग्रोवर होस्ट करेंगे।

अशनीर करेंगे शो को होस्ट

रिपोर्ट की मानें तो अशनीर ग्रोवर सिर्फ शो को होस्ट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि शो के कंटेस्टेंट्स को चुनने में भी एक्टिव भूमिका निभा रहे हैं। अशनीर ने कई ऐसे कंटेस्टेंट को रिजेक्ट किया है जो उनके मुताबिक बोरिंग हैं और शार्प नहीं हैं। अशनीर का ये शो एमएक्स प्लेयर पर टेलीकास्ट होगा।

अर्जुन ने पोस्ट किया था इमोशनल वीडियो

बता दें, अर्जुन बिजलानी के जिस वीडियो के बाद उनके बिग बॉस में जाने का कयास लगाया जा रहा था उस वीडियो में अर्जुन अपने परिवार के बारे में बात करते नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्होंने अलग रास्ता चुना है। वीडियो में अर्जुन ने कहा था कि ये निर्णय उनके लिए एक कठिन निर्णय था।

