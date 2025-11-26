राइज एंड फॉल शो के बाद धनश्री संग बात नहीं करते अर्जुन बिजलानी, बोले- मेरे पास उनका...
राइज एंड फॉल शो के दौरान अर्जुन बिजलानी और धनश्री वर्मा का बॉन्ड अच्छा था। लेकिन शो के बाद से दोनों की कोई बातचीत नहीं है। अर्जुन ने अब इसके पीछे की वजह बताई है।
अर्जुन बिजलानी कुछ समय पहले शो राइज एंड फॉल में आए थे जिसमें उनके साथ धनश्री वर्मा समेत कई सेलेब्स आए थे। शो के दौरान अर्जुन और धनश्री का बॉन्ड सही था, कभी-कभी दोनों के बीच लड़ाई होती। लेकिन अब अर्जुन का कहना है कि जब से कैमरे बंद हुए चीजें बदल गई।
अर्जुन से दरअसल, पूछा गया कि क्या शो के बाद वह धनश्री के साथ टच में हैं तो फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में एक्टर ने कहा कि वह नहीं हैं और इसके पीछे की उन्होंने वजह भी बताई।
क्या बोले अर्जुन
अर्जुन ने कहा, ‘मैं उनके साथ टच में नहीं हूं क्योंकि मेरे पास उनका नंबर नहीं है सच में। जो शो में देखा, वही बॉन्ड था बस। ऐसा नहीं था कि मैंने कोशिश नहीं कि उनसे टच में रहने कि। वह जो कर रही हैं वो कर रही हैं।’
जब धनश्री ने की थी चहल को लेकर बात
बता दें कि शो में अर्जुन और धनश्री के बीच काफी क्लोज बॉन्ड हो गया था और एक एपिसोड में तो धनश्री अपने एक्स पति युजवेंद्र चहल को लेकर भी बात करती हैं कि उन्होंने उन्हें चीट किया।
इस बारे में हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए अर्जुन ने कहा था, ‘वह रो रही थीं और अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बात कर रही थी। मैं सिर्फ सुन रहा था और अपना ओपीनियन दे रहा था क्योंकि वो नॉर्मल बात थी। मैंने कुछ भी गेम के लिए नहीं किया। मेरे लिए वो सिर्फ एम्पथी का मोमेंट था। उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में ओपनली बात की। मैं ऐसा कुछ नहीं करता।’
लेखक के बारे मेंSushmeeta Semwal
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।