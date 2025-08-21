Arjun Bijlani Emotional Video Talks about wife son says alag rasta chun raha hoon fans worried asks entering bigg boss 'अलग रास्ता चुनना पड़ रहा है', पत्नी और बेटे को लेकर अर्जुन का इमोशनल पोस्ट, फैंस को हुई चिंता, Tv Hindi News - Hindustan
अर्जुन बिजलानी ने इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो अपने परिवार के बारे में बात करते नजर आ रहे हैं। कुछ फैंस ये वीडियो देख परेशान हो गए हैं। वहीं, कुछ का मानना है कि अर्जुन शायद बिग बॉस 19 का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 

Harshita Pandey लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 03:21 PM
टीवी एक्टर अर्जुन बिजलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी और बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक निर्णय लिया है और ये उनके लिए सबसे कठिन निर्णय है। अर्जुन ने कहा कि वो एक अलग रास्ता चुन रहे हैं। इस वीडियो को देख कुछ फैंस बहुत ज्यादा परेशान हैं और कुछ का मानना है कि अर्जुन ने ये वीडियो डाला है क्योंकि शायद वो बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने जा रहे हैं।

अर्जुन बिजलानी का इमोशनल वीडियो

अर्जुन बिजलानी ने जो वीडियो पोस्ट किया है उसमें उनके चेहरे पर गंभीरता नजर आ रही है। इस वीडियो के साथ उन्होंने दो दिल टूटे इमोजी बनाए हैं। अर्जुन बिजलानी वीडियो में कहते हैं, "जब भी लाइफ में कुछ होता है, मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करता हूं और मुझे लगा इस बार भी इतना कुछ हो रहा है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। थैंक्यू हमेशा मेरा और मेरे परिवार का साथ देने के लिए और आप लोगों को पता है कि मेरे लिए मेरा परिवार कितना जरूरी है, खासकर, मेरी पत्नी और मेरा बेटा…वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं। मेरे हर उतार-चढ़ाव में वो रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे एक अलग रास्ता चुनना पड़ रहा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं कभी करूंगा, लेकिन मुझे लगा कि इससे पहले ये आपको कहीं और से पता चले, मुझे आपसे ये शेयर कर देना चाहिए।"

अर्जुन आगे कहते हैं कि कभी-कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि आपको कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन के सबसे कठिन निर्णयों में से एक है। वो कहते हैं कि उनके ये निर्णय जैसे और साफ होता है, वो सबको इस बारे में बता देंगे।

क्या बोल रहे सोशल मीडिया यूजर्स?

अर्जुन के इस वीडियो की वजह से कुछ फैंस बहुत ज्यादा चिंतित हैं। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा- क्या हुआ? क्या कोई समस्या है। आशा करती हूं सब ठीक हो। एक दूसरे यूजर ने लिखा- क्या हुआ है अर्जुन? हमें चिंता हो रही है। आशा है कि आप ठीक होंगे। एक यूजर ने लिखा- क्या हुआ है अर्जुन? आपका जो भी निर्णय हो…हम आपके साथ हैं।

बिग बॉस का हिस्सा होंगे अर्जुन?

बहुत से यूजर्स का मानना है कि अर्जुन इस साल सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस वजह से उन्होंने ये वीडियो पोस्ट किया है। एक यूजर ने वीडियो पर कमेंट करके लिखा- बिग बॉस??? एक यूजर ने लिखा- ट्रॉफी अर्जुन की ही है। एक तीसरे यूजर ने लिखा- मुझे लगता है कि निया शर्मा की तरह ये भी बिग बॉस में आ रहे हैं।

arjun bijlani

