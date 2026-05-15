टीवी पर लौटने वाली है आपकी पसंदीदा जोड़ी, अगले शो के लिए इन स्टार्स के नाम पर चर्चा हुई तेज

टीवी पर लौटने वाली है आपकी पसंदीदा जोड़ी, अगले शो के लिए इन स्टार्स के नाम पर चर्चा हुई तेज
स्टार प्लस पर जल्द ही दर्शकों के कुछ बेहद खास और बड़ा सरप्राइज होगा। चैनल जल्द ही एक बिल्कुल नया फिक्शन शो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एसे में शो को लेकर चर्चाएं लगातार तेजी होती जा रही हैं।
स्टार प्लस इन दिनों अपने नए फिक्शन शो को लेकर खबरों में बना हुआ है। स्टार प्लस पर जल्द ही दर्शकों के कुछ बेहद खास और बड़ा सरप्राइज होगा। चैनल जल्द ही एक बिल्कुल नया फिक्शन शो लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। एसे में शो को लेकर चर्चाएं लगातार तेजी होती जा रही हैं। फिलहाल इस प्रोजेक्ट को लेकर भी अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। खास बात ये है कि शो की स्टार कास्ट को लेकर टीवी इंडस्ट्री में हलचल मची हुई है और दर्शक भी इसे लेकर काफी एक्साइटिड हैं।
क्या फिर से साथ नजर आएगी ये जोड़ी?
टेली चक्कर की एक रिपोर्ट के अनुसार, स्टार प्लस के नए मिस्ट्री प्रोजेक्ट को लेकर का नाम जब से सामने आया है, लोगों ने इसके साथ कुछ बड़े टेलीविजन शोज के नाम जोड़ने शुरू कर दिए। ध्यान खींचने वाले नामों में हर्षद चोपड़ा, जेनिफर विंगेट और श्वेता तिवारी और रोनित रॉय की मशहूर जोड़ी शामिल हैं।
इस शोज में कर चुके काम
हर्षद चोपड़ा और जेनिफर विंगेट टीवी के हिट शो 'बेपनाह' में नजर आ चुके हैं। वहीं, श्वेता तिवारी और रोनित रॉय को 'कसौटी जिंदगी की' में देखा गया था। इन दोनों सीरियल्स को काफी पसंद किया था। यही नहीं, टीआरपी में भी ये दोनों शोज काफी हिट रहे थे।
क्या थी कहानी
'कसौटी जिंदगी की' (2001-2008) अनुराग बसु प्रेरणा शर्मा की एक क्लासिक प्रेम कहानी है, जिन्हें कोमोलिका की साजिशों और किस्मत की वजह से बार-बार अलग होना पड़ता है। यह शो उनके प्यार, त्याग, और मिस्टर बजाज के साथ प्रेरणा के रिश्ते के इर्द-गिर्द घूमता है। प्रेरणा का रोल श्वेता तिवारी, अनुराग के किरदार में सेजैन खान, कोमोलिका के रोल में उर्वशी ढोलकिया और रोनित रॉय ने मिस्टर बजाज का रोल निभाया था। बता दें कि बाद में अनुराग का रोल हितेन तेजवानी ने निभाया था।
रोमांटिक थ्रिलर थी 'बेहपनाह'
'बेपनाह' (2018) एक रोमांटिक थ्रिलर सीरियल है, जो आदित्य हुड्डा (हर्षद चोपड़ा) और जोया सिद्दीकी (जेनिफर विंगेट) की कहानी है। उनके जीवनसाथी, पूजा और यश, एक सड़क हादसे में एक साथ मृत पाए जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि उनका अफेयर चल रहा था। इस धोखे और मौत के बाद आदित्य और जोया की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है और वे अनजाने में करीब आ जाते हैं।
लेखक के बारे मेंPriti Kushwaha
प्रीति कुशवाहा को डिजिटल मीडिया में 9+ सालों का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। प्रीति को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।
करियर
प्रीति ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया कानपुर हिन्दुस्तान प्रिंट से की थी। इसके बाद मेरठ जनवाणी में फीचर डेस्क पर एक साल काम किया। इसके बाद दैनिक भास्कर (रोहतक) में सब-एडिटर के तौर पर एक साल में काम। साल 2019 में डिजिटल मीडिया में काम शुरू किया और राजस्थान पत्रिका (जयपुर) में डिजिटल एंटरटेनमेंट पत्रकारिता, वीडियो कंटेंट पर काम किया। गृहलक्ष्मी मैगजीन में उनके डिजिटल और मैगजीन के लिए काम किया। दैनिक जागरण डिजिटल में साढ़े तीन साल एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा रहीं।
एजुकेशन: प्रीति ने कानपुर यूनिवर्सिटी से बीकॉम की डिग्री और फिर भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। साथ ही राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया।
एंटरटेनमेंट पत्रकारिता और डिजिटल विजन: प्रीति का मानना है कि एंटरटेनमेंट पत्रकारिता में खबरों को रोचक बनाने के साथ ही उसमें फैक्ट का पूरा ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही सोशल मीडिया के ट्रेंड को फॉलो करना बेहद जरूरी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर ऑडियंस बिहेवियर को समझकर वह हाई-रीच और हाई-एंगेजमेंट स्टोरीज तैयार करती हैं।
खासियत
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