'यह बेचारा अपनी गृहस्थी बचारा फिर रहा है', अर्चना पूरण सिंह ने बेटे के लिए क्यों कही यह बात

Archana Puran Singh: अर्चना पूरण सिंह ने अपने हालिया व्लॉग में बताया कि उनका बेटा आर्यमान अपनी गृहस्थी बचाने की कोशिश कर रहा है। आर्यमान योगिता के साथ बीते कुछ वक्त से रिलेशनशिप में हैं।

'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' की परमानेंट गेस्ट अर्चना पूरण सिंह और उनका पूरा परिवार फूडी है। अर्चना के यूट्यूब चैनल पर अक्सर पूरे परिवार के साथ अलग-अलग जगहों पर जाकर लजीज खाना ट्राय करते देखा गया है। हालिया व्लॉग में उन्हें मुंबई के चेंबूर एरिया में अलग-अलग जगहों पर जाकर सिंधी खाना ट्राय करते देखा गया। अर्चना पूरण सिंह ने नोटिस किया कि वो जहां भी जाकर खाना आ रहे हैं, वहां से उनका बेटा थोड़ा सा खाना पैक भी करवा ले रहा है। इस पर अर्चना ने अपने बेटे आर्यमान की खिंचाई की और कहा- ये बिचारा अपनी गृहस्थी बचा रहा है।

अर्चना पूरण सिंह ने की बेटे की खिंचाई दरअसल अर्चना पूरण सिंह का इशारा आर्यमान की गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी की तरफ था। परिवार ने पहले एक रेस्त्रां में दाल पकवान ट्राय किया और यह पहली बार था जब वो यह डिश ट्राय कर रहे थे, इसके बाद उन्होंने छोटे भटूरे ट्राय किए। बातचीत के दौरान अर्चना ने बताया कि उन्होंने यह चैनल शुरू किया था ताकि लोग उन्हें देख पाएं, लेकिन वह श्योर नहीं थीं कि लोग उनके परिवार के बारे में जानना चाहेंगे या नहीं। लेकिन वक्त के साथ उन्हें अहसास हुआ कि उन्हें साइडलाइन कर दिया गया है और लोगों को उनकी फैमिली में ज्यादा दिलचस्पी है।

'यह बेचारा अपनी गृहस्थी बचाने के लिए..' आगे दाल पाव ट्राय करने के बाद आर्यमान ने फौरन इसका एक हिस्सा पैक करने को कह दिया। अर्चना पूरण सिंह ने यह बात नोटिस की और कहा, "यह बेचारा अपनी गृहस्थी बचाने के लिए जहां जा रहा है, वहां से पैक करवा रहा है।" इसके बाद अर्चना पूरण सिंह के परिवार ने पानी पूरी का मजा लिया और इसी तरह यह व्लॉग आगे बढ़ता चला गया। बीच-बीच में फैमिली आर्यमान की खिंचाई करती नजर आई। बात योगिता की करें तो आर्यमान की गर्लफ्रेंड अर्चना पूरण सिंह के व्लॉग में नजर आई थीं।