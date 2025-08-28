archana puran singh tells her father was a criminal laywer fought for Sanjay gandhi in court अर्चना पूरन सिंह के पिता ने लड़ा था संजय गांधी का केस, बोलीं- घर पर थैले में भरकर पैसे आते थे, Tv Hindi News - Hindustan
अर्चना पूरन सिंह के पिता ने लड़ा था संजय गांधी का केस, बोलीं- घर पर थैले में भरकर पैसे आते थे

अर्चना पूरन सिंह के माता-पिता के बारे में कम लोग जानते हैं। अपने बेटे के व्लॉग में उन्होंने बताया कि उनके पिता क्रिमिनल लॉयर थे। अर्चना को सेंस ऑफ ह्यूमर और ईमानदारी उनसे ही मिली है।

Kajal Sharma लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 11:54 AM
अर्चना पूरन सिंह बचपन से ही काफी ऐशोआराम में रही हैं। रीसेंटली अपने बेटे आर्यमान के व्लॉग में उन्होंने अपनी जिंदगी के शुरुआती दिनों के बारे में बताया। कम लोग जानते हैं कि अर्चना के पिता क्रिमिनल लॉयर थे। उन्होंने बताया कि एक बार संजय गांधी के लिए केस लड़ा था। अर्चना बताती हैं कि उनके पिता ईमानदार और भोले थे। उनको लोग घूस देने आते तो वह भगा देते थे।

पिता के पास थीं बढ़िया कारें

अर्चना अपना बचपन याद करके बोलीं, 'हम बंगले में रहते थे और मेरे डैड के पास शेव्रोले इंपाला गाड़ी थी, उनके पास सारी फैंसी कारें थीं।' यह सुनकर अर्चना का बेटा आर्यमान बोला, 'बंगला और फैंसी कार, आप अमीर थीं।'

संजय गांधी के लिए लड़े थे केस

अर्चना इसके बाद अपने पिता के बारे में और जानकारी देती हैं, 'मेरे डैड ने एक बार संजय गांधी को कोर्ट में बचाया था। वह एक क्रिमिनल लॉयर थे और इसके बावजूद बहुत भोले और दयालु-हृदय के थे। उनका ही ह्यूमर मुझे और तुमको मिला है। वह एक महान इंसान थे। जब उनका निधन हुआ तो अंतिम संस्कार में पूरा देहरादून इकट्ठा हुआ था। वह प्रोफेशनल थे और सिर्फ अपना काम जानते थे। उन्होंने अपने वक्त के बड़े क्रिमिनल्स को बचाया था लेकिन नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे वकील बनें क्योंकि उन्हें लगा कि आपको अपनी आत्मा बेचनी पड़ती है।'

थैले में पैसे भरकर लाया था शख्स

अर्चना ने बताया कि उनके पिता को अक्सर घूस का ऑफर आता था। वह बोलीं, 'एक बार मैंने देखा कि कोई उनके लिए थैले में भरकर पैसा लाया था। मेरे पिता ने उन्हें पैसे लेकर दफा हो जाने के लिए कहा। उनमें ईमानदारी थी और मुझे भी वही सिखाया।'

archana puran singh

