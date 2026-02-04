अर्चना पूरन सिंह ने झेला मिसकैरेज का दर्द, प्रेग्नेंसी को याद कर बोलीं- फुटबॉल खेलने चले गए थे परमीत

संक्षेप: अर्चना पूरन सिंह ने अपने व्लॉग पर अपने जीवन के सबसे इमोशनल पल के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि उन्हें एक बार मिसकैरेज हुआ था। उस वक्त वो एक फिल्म की शूटिंग कर रही थीं।

"अर्चना पूरन सिंह और परमीत सेठी इन दिनों अपने व्लॉग 'प्यार दोस्ती है' में अपने जीवन से जुड़े अलग-अलग पहलुओं के बारे में बता रहे हैं। अब व्लॉग के तीसरे एपिसोड में अर्चना पूरन सिंह ने अपने मिसकैरेज के बारे में बता की। उन्होंने बताया कि शादी के पहले चार साल में ही उन्होंने कंसीव कर लिया था, लेकिन उस वक्त उनका मिसकैरेज हो गया था। अर्चना ने बताया कि कैसे उस वक्त परमीत सेठी लापरवाह थे, जिस वजह से उनके रिश्तों में दूरी भी आ गई थी। परमीत सेठी ने व्लॉग में अपनी गलती को माना।

जब अर्चना ने झेला मिसकैरेज का दर्द अर्चना ने बताया कि शादी के पहले चार साल में उन्होंने कंसीव कर लिया था। उन्होंने कहा, “मैंने कंसीव कर लिया था, लेकिन मैं वो प्रेग्नेंसी सस्टेन नहीं कर पाई थी। उस वक्त मैं एक फिल्म पर काम कर रही थी, और मेरा मिसकैरेज हो गया था। मैं चाहती थीं कि मेरे बच्चे हों, और मिसकैरेज से वो अंदर तक टूट गई थीं।”

परमीत ने ऐसे दिया था दिलासा अर्चना ने जैसे ही ये बात कही परमीत ने पत्नी का साथ देते हुए बोला, "आपका दर्द देखकर मुझे लगा था कि हमें बच्चों की जरूरत नहीं है। मैं बस सिर्फ हम दोनों के साथ ही बहुत खुश था। "

अर्चना ने कहा कि उन्हें परमीत ने कहा कि उनकी रिलेशनशिप अपने में ही पूरी है। परमीत ने अर्चना से कहा था, "हम बहुत क्लोज हैं और हमारे बीच किसी तीसरे की जगह नहीं है।" फिर अर्चना ने कहा कि वो परमीत की इस बात से असहमत थीं। उन्होंने परमीत से कहा था कि बच्चा आउटसाइडर नहीं होगा, वो हमारा होगा। अर्चना ने कहा उस वक्त परमीत उनकी मां बनने की इच्छा को समझने के लिए बहुत छोटे थे।

शूटिंग के वक्त हुआ था अर्चना को मिसकैरेज अर्चना का मिसकैरेज तब हुआ जब वो सचिन पिलगांवकर की फिल्म ऐसी भी क्या जल्दी है शूट कर रही थीं। उन्होंने कहा, “मैं 34 साल की थी। मुझे लगा मैं बहुत बूढ़ी हूं और शायद मेरे कभी बच्चे न हों।”

जब दूसरी बार प्रेग्नेंट हुईं अर्चना इसी व्लॉग में अर्चना ने उस वक्त को भी याद किया जब वो मिसकैरेज के बाद एक बार फिर प्रेग्नेंट हुईं। परमीत ने कहा कि प्रेग्नेंसी के वक्त वो अर्चना को वो सपोर्ट नहीं दे पाए जो उन्हें देना चाहिए था। उन्होंने कहा, “मैंने आपको बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया था। मुझे कुछ क्लू नहीं था। एक वक्त था जब आपको पूरा बेड रेस्ट चाहिए था और मैंने आपसे कहा था कि मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूं।”