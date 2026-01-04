Hindustan Hindi News
योगिता ने बॉयफ्रेंड के बर्थ डे पर प्लान किया खास सरप्राइज, गिफ्ट में दिया 2.12 लाख का...

योगिता ने बॉयफ्रेंड के बर्थ डे पर प्लान किया खास सरप्राइज, गिफ्ट में दिया 2.12 लाख का...

संक्षेप:

अर्चना पूरन सिंह इन दिनों अपने परिवार के साथ लंदन में छुट्टियां मना रही हैं। अर्चना के बेटे आर्यमन सेठी ने अपने व्लॉग में ये दिखाया कि लंदन में उन्होंने अपना 30वां जन्मदिन कैसे मनाया। गर्लफ्रेंड योगिता ने उन्हें एक खसा सरप्राइज दिया। 

Jan 04, 2026 06:33 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
अर्चना पूरन सिंह और उनका पूरा परिवार लंदन में छुट्टियां मना रही हैं। अर्चना के बेटे आर्यमन ने अपना 30वां जन्मदिन भी लंदन में मनाया। अर्चना के परिवार के साथ आर्यमन की गर्लफ्रेंड योगिता भी लंदन में ही हैं। उन्होंने पूरे परिवार के साथ मिलकर अपने बॉयफ्रेंड आर्यमन के लिए खास बर्थ डे प्लान किया। साथ ही, उन्होंने बर्थ डे पर बॉयफ्रेंड को खास तोहफा भी दिया है। योगिता ने अपने बॉयफ्रेंड को एक महंगा गिटार गिफ्ट में दिया। योगिता का सरप्राइज देख आर्यमन इमोशनल हो गए।

आर्यमन का 30वां जन्मदिन

आर्यमन के व्लॉग की शुरुआत उनके उठने से होती है। वो उठकर बताते हैं कि उनका 30वां जन्मदिन है। वो उठकर हॉल में आते हैं। वो देखते हैं कि उनके लिए एक बर्थ डे कार्ड रखा होता है। हॉल में गुब्बारों और हैप्पी बर्थ डे के बैनर से सजावट होती है। आर्यमन को बर्थ डे कार्ड के जरिए पता चलता है कि उनके परिवार ने बर्थ डे पर ट्रेजर हंट प्लान किया है।

गर्लफ्रेंड ने प्लान किया ट्रेजर हंट

आर्यमन को क्लूज ढूंढकर एक एक करके अपने सभी घरवालों को ढूंढना था। सबसे पहले आर्यमन ने क्लू से अपने पापा परमीत सेठी को ढूंढा। इसके बाद वो एक के बाद एक क्लूज ढूंढकर अपने सभी घरवालों को ढूंढते हैं। वो तीसरे नंबर पर अपनी गर्लफ्रेंड योगिता बिहानी को ढंढ लेते हैं, लेकिन फिर योगिता नजर बचाकर वहां से गायब हो जाती हैं और आर्यमन के आखिरी स्टॉप और उनके बर्थ डे गिफ्ट वाली शॉप पर पहुंच जाती हैं।

गर्लफ्रेंड ने दिया खास तोहफा

पूरे परिवार से मिलने के बाद आर्यमन अपने आखिरी क्लू की तरफ बढ़ते हैं। वो एक गिटार की शॉप पर पहुंचते हैं। वहां योगिता उनका पहले से इंतजार कर रही होती हैं। योगिता उन्हें पहले एक यूकेलेले पकड़ाती हैं और कहती हैं कि ये उनका गिफ्ट है। आर्यमन उस गिफ्ट को देख ही रहे होते हैं कि तभी योगिता पीछे जाकर आर्यमन के लिए उनके मन का गिटार लेकर आती हैं।

कीमत सुन उड़ जाएंगे होश

योगिता मार्टिन एंड कंपनी का गिटार देती हैं। आर्यमन उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता इस गिटार के बारे में। इसके बाद योगिता उन्हें बताती हैं कि उन्होंने आर्यमन के बेस्ट फ्रेंड्स से मदद ली है। व्लॉग में आर्यमन गिटार बजाकर भी दिखाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोगों को म्यूजिक सुनाई पड़ रहा है, मुझे सिर्फ पैसे सुनाई पड़ रहे हैं। आर्यमन कहते हैं कि वो कह सकते हैं कि ये गिटार बहुत महंगा। आर्यमन को जिस कंपनी का गिटार योगिता ने दिया है उस कंपनी की वेबसाइट पर कीमत इंडियन रुपयों में 2.12 लाख रुपये हैं।

इमोशनल हुए योगिता और आर्यमन

अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा प्लान किया गया ये बर्थ डे सरप्राइज आर्यमन को काफी इमोशनल कर गया। वीडियो के अंत में आर्यमन और उनकी गर्लफ्रेंड योगिता दोनों ही लोग खुशी में आंसू गिराते नजर आए।

