Apoorva Mukhija Finally Reacts To Utsav Dahiya Cheating Allegations The Rebel Kid Said Babe It Just a matter of timing अपूर्वा मखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने लगाया धोखा देने का आरोप, 'रिबेल किड' ने कहा-'बेब, बस...', Tv Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीApoorva Mukhija Finally Reacts To Utsav Dahiya Cheating Allegations The Rebel Kid Said Babe It Just a matter of timing

अपूर्वा मखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने लगाया धोखा देने का आरोप, 'रिबेल किड' ने कहा-'बेब, बस...'

 अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं। वहीं,अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने एक्स बॉयफ्रेंड के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है।

Priti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:27 AM
share Share
Follow Us on
अपूर्वा मखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने लगाया धोखा देने का आरोप, 'रिबेल किड' ने कहा-'बेब, बस...'

फेमस इन्फ्लुएंसर क्रिएटर अपूर्वा मखीजा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। 'द रिबेल किड' के नाम से फेमस अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं। वहीं,अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। हाल ही में अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने उत्सव के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है।

अपूर्वा ने दिया उत्सव को जवाब

अपूर्वा मखीजा हमेशा ही अपने बयानों को लेकर खबरों में छाई रहती हैं। ऐसे में भला अपने एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया के आरोपों के बाद वो चुप कैसे बैठतीं। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार, द रिबेल किड ने हाल ही में उत्सव के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, "सच हमेशा सामने आता है बेब, बस समय की बात है।" अपूर्वा के इस कमेंट ने हर किसी का ध्यान खींचा। इस पर भी यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आए।

अपूर्वा पर कसा तंज

बता दें कि अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्वस दहिया ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम पर एक गाना शेयर किया था, जिसका नाम "क्यूट लिटिल रेड फ्लैग" था। ये गाना काफी वायरल हुआ था। इस गाने के सामने आते ही लोगों ने इसे अपूर्वा के जोड़ना शुरू कर दिया था। अपूर्वा का सीधे तौर पर नाम लिए बिना उत्सव ने उन पर धोखा देने और "बकवास" करने का आरोप लगाया। गाने के तीखे बोल और एक तीखे कैप्शन ने सोशल मीडिया पर बवाल मचा दिया था।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।