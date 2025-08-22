अपूर्वा मखीजा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव ने लगाया धोखा देने का आरोप, 'रिबेल किड' ने कहा-'बेब, बस...'

अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं। वहीं,अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने एक्स बॉयफ्रेंड के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है।

फेमस इन्फ्लुएंसर क्रिएटर अपूर्वा मखीजा हमेशा ही किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बनी रहती हैं। 'द रिबेल किड' के नाम से फेमस अपूर्वा बीते दिनों जहां 'इंडियाज गॉट लेटेंट' शो में अपने कमेंट की वजह से विवादों में रहीं। वहीं,अब वो अपनी लव लाइफ को लेकर खबरों में छाई हुई हैं। हाल ही में अपूर्वा के एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। ऐसे में अब पहली बार अपूर्वा ने उत्सव के इन आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए जवाब दिया है।

अपूर्वा ने दिया उत्सव को जवाब अपूर्वा मखीजा हमेशा ही अपने बयानों को लेकर खबरों में छाई रहती हैं। ऐसे में भला अपने एक्स बॉयफ्रेंड उत्सव दहिया के आरोपों के बाद वो चुप कैसे बैठतीं। टेली चक्कर की रिपोर्ट के अनुसार, द रिबेल किड ने हाल ही में उत्सव के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट सेक्शन में लिखा, "सच हमेशा सामने आता है बेब, बस समय की बात है।" अपूर्वा के इस कमेंट ने हर किसी का ध्यान खींचा। इस पर भी यूजर्स के भी जमकर रिएक्शन आए।