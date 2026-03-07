अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख डरे फैंस
Anurag Dobhal Viral Video: सोशल मीडिया पर अनुराग डोभाल का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनुराग जानबूझकर लापरवाही से गाड़ी चलाते नजर आ रहे हैं। फैंस इस वीडियो को देखने के बाद काफी चिंतित हैं।
यूके07राइडर नाम से फेमस यूट्यूबर अनुराग डोभाल पिछले कुछ दिनों से चर्चा में बने हैं। उन्होंने अपने परिवार पर आरोप लगाया है कि क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट मैरिजी की इस वजह से उनका परिवार उन्हें टॉर्चर कर रहा है। अनुराग ने एक इमोशनल वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में उन्होंने कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार उनके परिवार वाले होंगे। इस बीच सोशल मीडिया पर अनुराग का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में अनुराग जानबूझकर लापरवाही से गाड़ी चलाते दिख रहे हैं और कह रहे हैं कि ये उनकी फाइनल राइड है। इस वीडियो को देखने के बाद उनके फैंस काफी चिंतित है।
अनुराग का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल
अनुराग डोभाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है वो उनके ही लाइव चैट का वीडियो है। इस वीडियो में अनुराग कहते हैं- “मम्मी अगले जन्म आऊं तो बस प्यार दे देना, बहुत जरूरत थी प्यार की।अब लोग ही नहीं बचे, किसको फोन करूं।”
कैमरे में कैद हुआ लाइव एक्सिडेंट?
उन्होंने कैमरे के सामने अपनी आपबीती सुनाई और करीब आधे घंटे तक लाइव रहने के बाद अचानक कहा, लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव। इसके बाद अनुराग ने अपनी कार में तेज म्यूजिक बजाया और एक्सीलेटर पर पैर रख दिया। देखते ही देखते कार रफ्तार बहुत तेज हो गई और अचानक यूके07 राइडर ने स्टीयरिंग को डिवाइडर की तरफ मोड़ा और एक तेज झटके के साथ लाइव वीडियो बंद हो गया।
वायरल वीडियो देख क्या बोल रहे फैंस और सोशल मीडिया यूजर्स
अनुराग डोभाल का ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस भी इस वीडियो को देखकर काफी परेशान हो रहे हैं। फैंस वीडियो शेयर कर प्रार्थना कर रहे हैं कि अनुराग सुरक्षित हों। हालांकि, अनुराग के इस वायरल वीडियो और सुसाइड की कोशिश के दावे की हम पुष्टि नहीं करते हैं। इस मामले में अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है।
एक फैन ने अनुराग का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा- अनुराग डोभाल सुसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं और लोग उन्हें सपोर्ट करने की बजाय ट्रोल कर रहे हैं। एक ने लिखा- डोभाल ने अपनी कार लाइव चैट के दौरान भिड़ा दी। आशा करते हैं वो सेफ होंगे। वहीं, कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि अनुराग एक्सिडेंट के बाद सेफ हैं. अनुराग के वीडियो के साथ सोशल मीडिया पर ये भी दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो फेक है।
लेखक के बारे मेंHarshita Pandey
हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।
विस्तृत बायो
मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत
2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।
एंटरटेनमेंट और विजन
फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।