Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आत्महत्या की कोशिश के विवादों के बीच अनुराग डोभाल के पिता ने उठाया ये बड़ा कदम, बेटे और बहू को संपत्ति से किया बेदखल

Mar 10, 2026 12:15 pm ISTPriti Kushwaha लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बताया जा रहा है कि अनुराग डोभाल हादसे के वक्त अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV खुद चला रहे थे। उस वक्त उनकी कार का स्पीडोमीटर 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दौड़ रहा था। कार चलाने के साथ ही अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव आए और वो काफी इमोशनल दिखे।

आत्महत्या की कोशिश के विवादों के बीच अनुराग डोभाल के पिता ने उठाया ये बड़ा कदम, बेटे और बहू को संपत्ति से किया बेदखल

बिग बॉस फेम और जाने माने यूट्यूब अनुराग डोभाल इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। UK07 Rider के नाम से फेमस अनुराग निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अनुराग ने हाल ही में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उन्होंने 7 मार्च को लाइव चैट पर सुसाइड की कोशिश की। अनुराग इस वक्त ICU में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब इन सबके बीच अब अनुराग डोभाल पर अब एक और मुसीबत आ पड़ी है। यूके राइडर को लेकर उनकी पिता ने एक बड़ा फैसला लिया है।

पिता ने संपत्ति से किया बेदखल

यूके राइडर यानी अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका चौहान को पिता जगदंबा प्रसाद डोभाल ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दरअसल, अनुराग के पिता जगदंबा प्रसाद ने एक लोकल न्यूजपेपर में विज्ञापन देते हुए अपने बेटे-बहू को बेदखल करने का ऐलान किया। रेडिट पर न्यूजपेपर में छपा विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, 'मैं अपने पुत्र अनुराग डोभाल व पुत्रवधू ऋतिका चौहान डोभाल को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं।'

ये भी पढ़ें:ओटीटी पर रिलीज होने जा रही है 'सितारे जमीन पर', जानें कब और कहां देख पाएंगे
अनुराग डोभाल

'वे स्वयं जिम्मेदार होंगे'

इस विज्ञापन में आगे लिखा है, 'भविष्य में इनके द्वारा किये गए किसी भी कृत्य व लेन-देन के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जगदंबा प्रसाद पुत्र नारायण दत्त डोभाल, निवासी प्लॉट नंबर 97 बी-ग्राम, कुलणा अठरवाला भानियावाला, देहरादून, उत्तराखंड।' ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं।

ये भी पढ़ें:UK07 Rider ने एक्सीडेंट के बाद शेयर की अपनी पहली फोटो, इस हाल में आए नजर

अनुराग ने अपने ही परिवार पर लगाए थे गंभीर आरोप

बता दें कि अनुराग डोभाल ने हाल ही में एक लंबा चौड़ा वीडियो पोस्ट किया था। इस वीडियो में अनुराग रोते नजर आ रहे थे। उन्होंने दावा किया था क्योंकि उन्होंने इंटरकास्ट शादी की इस वजह से उनका परिवार उन्हें टॉर्चर कर रहा है। अनुराग ने कहा था कि ये शायद उनका आखिरी वीडियो हो। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार उनके माता-पिता और परिवार के लोग होंगे।

ये भी पढ़ें:अमिताभ, प्रभास या कमल हासन, जानें 'कल्कि 2898 एडी' के लिए किसे मिली मोटी रकम
Priti Kushwaha

लेखक के बारे में

Priti Kushwaha
डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में करीब 8 साल से अधिक का अनुभव। मनोरंजन, लाइफ स्टाइल पर काम कर चुकी हूं। कानपुर, मेरठ, रोहतक, जयपुर और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुकी हूं। कानपुर यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है। साथ ही भारतीय विद्या भवन से हिंदी पत्रकारिता में डिप्लोमा किया है। हिन्दुस्तान लाइव से जुड़ने से पहले हिन्दुस्तान प्रिंट मीडिया, दैनिक भास्कर प्रिंट, राजस्थान पत्रिका डिजिटल, गृहलक्ष्मी, दैनिक जागरण डिजिटल जैसे मीडिया संस्थानों में काम किया। पिछले एक साल से प्रीति कुशवाहा लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ी हैं और एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं। और पढ़ें
anurag dobhal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।