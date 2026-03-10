आत्महत्या की कोशिश के विवादों के बीच अनुराग डोभाल के पिता ने उठाया ये बड़ा कदम, बेटे और बहू को संपत्ति से किया बेदखल

बताया जा रहा है कि अनुराग डोभाल हादसे के वक्त अपनी टोयोटा फॉर्च्यूनर SUV खुद चला रहे थे। उस वक्त उनकी कार का स्पीडोमीटर 140 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच दौड़ रहा था। कार चलाने के साथ ही अनुराग इंस्टाग्राम पर लाइव आए और वो काफी इमोशनल दिखे।

बिग बॉस फेम और जाने माने यूट्यूब अनुराग डोभाल इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। UK07 Rider के नाम से फेमस अनुराग निजी जिंदगी में मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अनुराग ने हाल ही में अपनी जान लेने की कोशिश की थी। उन्होंने 7 मार्च को लाइव चैट पर सुसाइड की कोशिश की। अनुराग इस वक्त ICU में भर्ती हैं और डॉक्टर्स की कड़ी निगरानी में उनका इलाज चल रहा है। लेकिन अब इन सबके बीच अब अनुराग डोभाल पर अब एक और मुसीबत आ पड़ी है। यूके राइडर को लेकर उनकी पिता ने एक बड़ा फैसला लिया है।

पिता ने संपत्ति से किया बेदखल यूके राइडर यानी अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी रितिका चौहान को पिता जगदंबा प्रसाद डोभाल ने संपत्ति से बेदखल कर दिया है। दरअसल, अनुराग के पिता जगदंबा प्रसाद ने एक लोकल न्यूजपेपर में विज्ञापन देते हुए अपने बेटे-बहू को बेदखल करने का ऐलान किया। रेडिट पर न्यूजपेपर में छपा विज्ञापन वायरल हो रहा है, जिसमें लिखा है, 'मैं अपने पुत्र अनुराग डोभाल व पुत्रवधू ऋतिका चौहान डोभाल को अपनी समस्त चल व अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं।'

'वे स्वयं जिम्मेदार होंगे' इस विज्ञापन में आगे लिखा है, 'भविष्य में इनके द्वारा किये गए किसी भी कृत्य व लेन-देन के वे स्वयं जिम्मेदार होंगे, मेरी व मेरे परिवार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। जगदंबा प्रसाद पुत्र नारायण दत्त डोभाल, निवासी प्लॉट नंबर 97 बी-ग्राम, कुलणा अठरवाला भानियावाला, देहरादून, उत्तराखंड।' ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर यूजर्स के भी रिएक्शन आ रहे हैं।