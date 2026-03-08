Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

UK07 Rider Health Update: कैसी है अनुराग डोभाल की हालत? अस्पताल में मिलने नहीं पहुंचे मां-बाप, दोस्त ने दिया अपडेट

Mar 08, 2026 05:03 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

अनुराग डोभाल इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने लाइव चैट में सुसाइड करने की कोशिश की। इस बात से फैंस बहुत चिंतित हैं। अनुराग इस वक्त आईसीयू में हैं। इस बीच अनुराग के एक दोस्त ने बताया है कि अनुराग से मिलने अस्पताल में उनका परिवार अभी तक नहीं पहुंचा है। 

UK07 Rider Health Update: कैसी है अनुराग डोभाल की हालत? अस्पताल में मिलने नहीं पहुंचे मां-बाप, दोस्त ने दिया अपडेट

यूट्यूबर अनुराग डोभाल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने 7 मार्च को लाइव चैट में आकर सुसाइड करने की कोशिश की। अनुराग कार में बैठे थे, उन्होंने पहले अपनी आपबीति सुनाई और फिर गाड़ी की रफ्तार तेज करके गाड़ी डिवाइडर में लड़ा दी। अनुराग डोभाल इस वक्त आईसीयू में हैं। अनुराग डोभाल की हालत का अपडेट लेने अस्पताल में कंटेंट क्रिएटर थारा भाई जोगिंदर पहुंचे। उनके साथ बिग बॉस 17 में नजर आए तहलका भी अस्पताल पहुंचे। थारा भाई जोगिंदर ने एक वीडियो पोस्ट करके बताया कि अनुराग से मिलने न तो उनके परिवार से कोई आया है और न ही उनके दोस्त।

दोस्त से मिलने पहुंचे थारा भाई जोगिंदर

थारा भाई जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में थारा भाई जोगिंदर कहते हैं- सुबह के चार बज रहे हैं। ये इमरजेंसी के बाहर हूं। अस्पताल में तहलका भाई। भाई दुख हो रहा है बहुत। जो लोग दोस्त बोला करते थे यूके राइडर को, अस्पताल में एक भी दोस्त नहीं है। न मां-बाप आए, न ताऊ-चाचा आए, न मामा-मामी आए, न ताऊ-ताई आईं। भाई क्या फायद ऐसे रिश्तेदारों का।

ये भी पढ़ें:ICU में अनुराग डोभाल, मुनव्वर, एल्विश को हुई चिंता, ट्रोल्स पर भड़के अली गोनी

अनुराग की दोनों हिप्स में है फ्रैक्चर हो गया है

थारा भाई जोगिंदर आगे बताते हैं कि एक्सिडेंट में अनुराग की हिप्स की हड्डियां टूट गई हैं। दोनों हिप्स में फ्रैक्चर है। अभी आईसीयू में गया है भाई। बस भगवान से दुआ करेंगे कि हमारा भाई ठीक हो जाए। मैं आपको अंदर की वीडियो और फोटोज कुछ भी नहीं दे सकता हूं।

ये भी पढ़ें:अनुराग डोभाल ने की सुसाइड की कोशिश? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो देख डरे फैंस
ये भी पढ़ें:अनुराग डोभाल ने पत्नी रितिका पर उठाया हाथ? भाई ने शेयर कीं हैरान करने वाली चैट्स

थारा भाई जोगिंदर ने एक और इंस्टा रील पोस्ट की है। इस इंस्टा रील के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा- अनुराग सही है अभी। आप लोग टेंशन न लें। बस आप लोग भगवान से दुआ करो सभी सही हो जाए। थारा भाई जोगिंदर ने एक वीडियो और डाला है। इस वीडियो में जोगिंदर कहते हैं- आप लोग जिस किसी को भी सपोर्ट करते हो, जिसके भी आप फैंस हो। उनकी प्रोफाइल में जाओ, कमेंट करो कि प्लीज यूके राइडर का सपोर्ट करें क्योंकि उनके सपोर्ट में न उसका भाई है, न मां है, न बाप है, न उसकी वाइफ है, न उसकी कोई बहन है। उन्होंने फैंस से कहा कि अगर आप लोग चाहोगे तो भारत के बड़े-बड़े इंफ्लुएंसर्स, सिंगर्स सब यूके राइडर की सपोर्ट में आएंगे। जोगिंदर ने कहा कि ये एक यूके की बात नहीं। पता नहीं कितने बच्चे डिप्रेशन में जाते हैं। कितने बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता होगा, कितने बच्चों के साथ नइंसाफी होती होगी।

Harshita Pandey

लेखक के बारे में

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


विस्तृत बायो

मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और करियर की शुरुआत

2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


एंटरटेनमेंट और विजन

फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


विशेषज्ञता
बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट
ओटीटी सीरीज (बॉलीवुड और हॉलीवुड) का रिव्यू
सेलिब्रिटी एक्सक्लूसिव इंटरव्यू
बॉलीवुड फिल्मों के रिव्यूज
साउथ की फिल्में और टीवी रियलिटी शोज से जुड़े अपडेट्स
फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

और पढ़ें
anurag dobhal

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।