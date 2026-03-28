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अनुराग डोभाल बने पिता, पत्नी रितिका ने शेयर की बेबी की पहली फोटो, कहा- भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट

Mar 28, 2026 02:27 pm ISTSushmeeta Semwal लाइव हिन्दुस्तान
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अनुराग डोभाल पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी रितिका ने बेबी की फोटो शेयर की है सोशल मीडिया पर। उन्होंने बताया कि राम नवमी पर वह मां बनी हैं।

अनुराग डोभाल बने पिता, पत्नी रितिका ने शेयर की बेबी की पहली फोटो, कहा- भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट

अनुराग डोभाल यानी यूके राइडर जो कुछ समय से पर्सनल लाइफ को लेकर काफी सुर्खियों में हैं, उनके घर अब एक खुशखबरी आई है। अनुराग पापा बन गए हैं। उनकी पत्नी रितिका ने बेबी को जन्म दिया है। रितिका ने खुद इस गुड न्यूज को फैंस के साथ शेयर की है। सोशल मीडिया पर बेबी की फोटो शेयर कर उन्होंने ये अनाउंसमेंट की है। हालांकि बेबी बॉय हुआ है या बेबी गर्ल इस बारे में पता नहीं चल पा रहा है।

राम नवमी पर मिली खुशखबरी

रितिका ने एक फोटो शेयर की है जिसमें बेटी के पैर नजर आ रहे हैं। फोटो शेयर कर रितिका ने लिखा, ‘राम नवमी के मौके पर भगवान ने हमें एक प्यारा तोहरा दिया है। इसी के साथ रितिका ने डेट भी शेयर की है 27.3.2026 यानी उनके बेबी का जन्म राम नवमी, 27 मार्च को हुआ है।’

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बेबी का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं रितिका

बता दें कि हाल ही में रितिका ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने अपने डॉग को गोदी में उठाया था और उसे घुमा रही थीं। इस दौरान रितिका का बेबी बंप भी साफ नजर आ रहा था। वीडियो शेयर कर रीतिका ने लिखा था, रियो जल्द ही बड़ा भाई बनने वाला है।

अनुराग नेगेटिव वजह से चर्चा में

वैसे कुछ समय से रितिका और अनुराग की पर्सनल लाइफ काफी चर्चा में थी वो भी नेगेटिव वजह से। अनुराग ने अपने पैरेंट्स और भाई के खिलाफ वीडियो शेयर कर बताया था कि उन्होंने अनुराग को अपनी लाइफ और घर से दूर कर दिया है। अनुराग ने यह भी बताया था कि रितिका भी अब उनके साथ नहीं हैं।

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परिवार पर लगाए थे आरोप

इसके बाद अनुराग के भाई ने भी यूट्यूबर के खिलाफ कई आरोप लगाए। वहीं अनुराग ने फिर इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या करने की कोशिश की और इस दौरान उनका एक्सीडेंट भी हो गया था।

हालांकि जब वह अस्पताल में भर्ती थे तब रितिका उनसे मिलने भी गई थीं और वह रोते हुए भी नजर आई थीं।

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रितिका ने कहा जल्द शेयर करेंगी अपनी स्टोरी

खैर कुछ दिन पहले रितिका ने सोशल मीडिया पर अपने दिल की बात लिखी थी और कहा था कि क्योंकि वह सोशल मीडिया पर कुछ बोलती नहीं हैं तो उनकी साइड को कोई समझता नहीं है। रितिका ने कहा कि वह हमेशा अपने परिवार और ससुराल वालों के साथ रही हैं। उन्होंने कहा था कि वह जल्द अपनी साइड की स्टोरी भी शेयर करेंगी। लेकिन वह अभी अपने बेबी को इन सब कॉन्ट्रोवर्सी से दूर रखना चाहेंगी जो जल्द इस दुनिया में आने वाला है।

Sushmeeta Semwal

लेखक के बारे में

Sushmeeta Semwal

सुष्मिता सेमवाल भारतीय डिजिटल मीडिया में पिछले 8+ सालों से हैं। वह फिलहाल 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के मनोरंजन सेक्शन में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। सुष्मिता को मनोरंजन जगत के हर इवेंट, मूवी रिलीज और लाइव इवेंट्स को कवर करना पसंद है।


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