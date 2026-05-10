अनुराग डोभाल ने कार क्रैश करने के लिए मांगी माफी, बोले- सब बर्बाद हो गया

यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में अनुराग के साथ उनकी पत्नी नजर आ रही हैं। अनुराग वीडियो में अपनी कार क्रैश करवाने के लिए माफी मांगते भी नजर आए।

यूके07 राइडर के नाम से मशहूर यूट्यूबर अनुराग डोभाल इस साल मार्च के महीने में काफी चर्चा में आए थे। उन्होंने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद की जान लेने की कोशिश की थी। उन्होंने अपनी गाड़ी को जानबूझकर भिड़ा दिया था। अनुराग को काफी चोट आई थीं। अब अनुराग ने एक वीडियो अपलोड करके उस घटना के लिए माफी मांगी है। इस नए व्लॉग में अनुराग डोभाल के साथ उनकी पत्नी ऋतिका चौहान भी नजर आईं।

अनुराग डोभाल ने अपने नए वीडियो में बताया कि वो अपनी पत्नी ऋतिका के साथ अपने जीवन का नया चैप्टर शुरू करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो में अनुराग डोभाल ने अपने एक्शन (कार क्रैश करवाना) के लिए माफी भी मांगी।

ऋतिका के साथ फिर साथ में जीवन शुरू करेंगे अनुराग शनिवार को डाले गए पोस्ट में अनुराग डोभाल और उनकी पत्नी ऋतिका ने बताया कि वो दोनों वापस से कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत कर रहे हैं। उन दोनों ने वादा किया कि वो लोग सब कुछ शुरू से शुरू करेंगे। अनुराग ने कहा, "7-8 महीने हो गए हैं हमें व्लॉग पोस्ट किए हुए। हम बहुत सारी चीजों से से डील कर रहे हैं। मैं एक पारिवारिक इंसान हूं, और ऋतिका भी परिवार को बहुत महत्व देती है। पिछले दो सालों में बहुत कुछ हो गया जो हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया। अनुराग की पत्नी ऋतिका ने कहा कि वो इसलिए भी पोस्ट नहीं करना चाहती थीं क्योंकि वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाना चाहती थीं।

अनुराग बोले- परिवार के लिए काफी कुछ त्याग किया अनुराग ने आगे बताया कि वो 15-20 मिनट शूट करते थे ताकि दिखा सकें कि उनके साथ सब ठीक है, जब हम निगेटिव चीजों के साथ डील कर रहे थे। यह सब हमारे साथ एक ही बार में हुआ। ऋतिका और मैं तीन से चार साल की रिलेशनशिप में थे, और परिवार के प्यार के लिए हमने बहुत सफर किया है। हमने आखिरी तक परिवार के लिए काफी कुछ त्यागा, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या हुआ।

कार क्रैश के लिए मांगी माफी इसी वीडियो में अनुराग ने कार क्रैश वाली हरकत के लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा, मुझे लगता है मैं कई जगहों पर गलत था। आज, मेरे पास घर नहीं है, परिवार नहीं है और न ही स्थिरता है। सबकुछ बर्बाद हो गया। हमने करोड़ों की कार खरीदी, मेरे लिए घर खरीदना कभी भी मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे लिए घर वो था जहां पूरा परिवार साथ रहता है। मैंने बहुत गलत निर्णय लिए, लेकिन 7 मार्च को जो हुआ, वो सबसे गलत था। परिवार को साथ रखने में हमारा मेंटल पीस खत्म हो गया। मैं पागल हो गया, मैंने जो प्लॉट भी खरीदे वो भी उनके नाम पर खरीदे। मेरे नाम पर एक भी प्रॉपर्टी नहीं है, वो सब उनके लिए था। मैं ऋतिका और आप सबसे माफी मांगना चाहता हूं, लेकिन मैं बहुत दुखी था।

ऋतिका बोलीं- केवल अनुराग की गलती नहीं थी ऋतिका ने भी इस बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वो केवल अनुराग की गलती नहीं है, हम सबकी गलती है। हम दोनों अलग-अलग होकर चीजों से डील कर रहे हैं। हम दोनों को एक ही चीज चाहिए थी, लेकिन हमने इससे लड़ने के लिए अलग-अलग रास्ते चुने। अब जब हम साथ हैं, हम फिर से साथ में एक जीवन बनाएंगे।