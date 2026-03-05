Hindustan Hindi News
अनुराग डोभाल ने पत्नी रितिका पर उठाया हाथ? भाई ने शेयर कीं हैरान करने वाली चैट्स

Mar 05, 2026 03:45 pm ISTHarshita Pandey लाइव हिन्दुस्तान
यूट्यूबर और राइडर अनुराग डोभाल का एक वीडियो काफी चर्चा में है। इस वीडियो में उन्होंने अपने परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अनुराग के वीडियो के बाद अनुराग के भाई कलम इंक ने यूट्यूबर पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। इसी वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई हैं। 

अनुराग डोभाल ने पत्नी रितिका पर उठाया हाथ? भाई ने शेयर कीं हैरान करने वाली चैट्स

बिग बॉस 17 फेम और यूट्यूबर अनुराग डोभाल ने एक वीडियो पोस्ट कर हर किसी को हैरान कर दिया है। उन्होंने वीडियो में दावा किया क्योंकि उन्होंने अपनी कास्ट से बाहर जाकर रितिका से शादी रचाई इस वजह से उनका परिवार उन्हें परेशान कर रहा है, उन्हें मेंटली टॉर्चर कर रहा है। अनुराग ने कहा कि उनके माता-पिता ने उन्हें इस लेवल तक टॉर्चर किया कि बोला की ना हम खुश रहेंगे, ना तुझे खुश रहने देंगे।

अनुराग के दावों के बाद अनुराग के भाई कलम इंक ने अपने इंस्टाग्राम पर हैरान करने वाले दावे किए हैं। कलम ने दावा किया है कि अनुराग डोभाल ने पत्नी रितिका पीटा है और इसी वजह से वो उन्हें छोड़कर चली गई हैं।

कमल इंक का दावा नाटक कर रहे अनुराग डोभाल

कमल इंक ने इंस्टा पर स्टोरी पोस्ट करते हुए लिखा- मैं अपनी बात का पक्का हूं। मेरे पॉडकास्ट चैनल पर सभी सबूत दिए गए हैं। और सब लोग चिल करो, ये उसका (अनुराग) रोज का है जो वो करता है व्यूज के लिए। एक साइड की स्टोरी पोस्ट कर दी भाई ने, पर सच नहीं बताया। साथ ही, मेरा मेरे सभी फैंस को मैसेज- इन सब में मत पड़ो। उन्हें इंस्टाग्राम पर ट्रैक्शन पसंद है। उन्होंने हमपर, माता-पिता पर झूठा केस डाला और जब वो ये केस लीगली हार गया तो उसने ये घटिया वीडियो पोस्ट की क्योंकि रितिका ने भी इसको छोड़ दिया इसकी हरकतों की वजह से।

अनुराग डोभाल

अनुराग के भाई ने शेयर किए चैट्स के स्क्रीनशॉट

कमल इंक ने अपने चैनल पर कथिततौर पर अनुराग के किसी के साथ बातचीत के स्क्रीनशॉट्स शेयर किए हैं। इन चैट्स से ऐसा लगता है कि अनुराग किसी को बात रहे हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया।अनुराग की तरफ से किए गए कथित मैसेज में कहा गया- रितिका और मेरी हाथापाई हो गई। उसने तुम्हारे बारे में कुछ बोल दिया। मैंने उसको बजा दिया। अनुराग ने आगे चैट्स में लिखा- मेरेको नहीं मारना था उसको, कसम से, लेकिन वो बहुत पोक कर रही थी। बज गई, अच्छे से। अब शांत बैठी रहेगी।

अनुराग डोभाल के भाई की इंस्टा स्टोरी

साल 2025 में हुई थी रितिका और अनुराग डोभाल की शादी

बता दें, अनुराग डोभाल और रितिका की शादी साल 2025 में अप्रैल के महीने में हुई थी। इसके बाद, सितंबर में अनुराग ने एक व्लॉग शेयर करके जानकारी दी थी कि वो पिता बनने वाले हैं। इस व्लॉग में अनुराग और रितिका दोनों ही काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब भी रितिका और अनुराग के इंस्टाग्राम पेज पर दोनों की एक साथ कई तस्वीरें और वीडियोज हैं।

Harshita Pandey

Harshita Pandey

हर्षिता पांडे पिछले सात साल से अधिक से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं।


मनोरंजन जगत की खबरों में दिलचस्पी रखने वाली हर्षिता पांडे को डिजिटल मीडिया में 7 साल से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में एंटरटेनमेंट सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अप्रैल 2024 से हर्षिता पांडे लाइव हिंदुस्तान के साथ जुड़ी हैं। यहां वह सेलेब्स इंटरव्यू लेती हैं, फिल्मों, टीवी शोज और ओटीटी सीरीज पर खबरें बनाने के साथ साथ उनकी समीक्षा और बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स पर काम करती हैं।


2017 में मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में बैचलर्स की डिग्री पाने के बाद उन्होंने रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म में डिप्लोमा हासिल किया और फिर आजतक से अपने करियर की शुरूआत की, जहां उन्होंने 5 साल से अधिक काम किया।


फिल्म, ओटीटी और टीवी शोज में हर्षिता की अच्छी पकड़ है। उनका लक्ष्य पाठकों तक सटीक, प्रमाणिक और सशक्त जानकारी देना है।


फिल्मी पर्दे पर दिखाई जा रही कहानियों के पीछे के किस्से पाठकों तक पहुंचाना

