Anupama 4 June 2026: राही को घर से बाहर निकालने की धमकी देता है प्रेम, शुरू होती है नई लव स्टोरी
Anupamaa 4 June 2026 Written Update: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ के आज के एपिसोड में दिखाया जाता है कि दिग्विजय के साथ मिलकर अनुपमा एक नई लव स्टोरी शुरू करने की कोशिश करती है।
Anupama: स्टार प्लस के शो ‘अनुपमा’ के 4 जून के एपिसोड में प्रेम, राही का हाथ पकड़ता है और उसे कोठारी हाउस के दरवाजे के पास लाता है। प्रेम कहता है, ‘तुम्हे लगता है कि तुम्हारी मां सही है तो तुम उनके पास जा सकती हो, लेकिन अगर एक बार उनके पास चली गई तो लौटकर पति के पास नहीं आ पाओगी।’ मोटी बा, राही पर तंज कसती है। वहीं श्रुति, राही को समझाने की कोशिश करती है।
राही, प्रेम को सुनाती है अपना फैसला
उधर अनुपमा को अचानक राही की टेंशन होने लगती है। दिल घबराने लगता है। वहीं इधर राही, घर का दरवाजा बंद कर देती है और प्रेम से कहती है, ‘मैं तुम्हें चुना है। मैं यहां हूं क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं। मैं वादा करती हूं कि मैं आज के बाद इस घर में मम्मी का नाम कभी नहीं लूंगी।’ प्रेम, राही को गले लगाता है और थैंक्यू बोलता है। हालांकि, राही बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है।
ख्याति देती है अनुपमा को जवाब
अनुपमा इस बीच ख्याति को वॉइस नोट भेजती है और उनसे राही का हालचाल लेती है। हालांकि, ख्याति, अनुपमा को कुछ नहीं बताती है। ख्याति कहती है, ‘आपकी बेटी पराए घर में जरूर है, लेकिन मेरे होते हुए राही अकेली कभी नहीं पड़ेगी।’ ख्याति की बात सुनकर अनुपमा राहत की सांस लेती है।
क्या शुरू होगी नई लव स्टोरी?
इसके बाद अनुपमा की नजर अंश और प्रेरणा पर पड़ती है। अंश और प्रेरणा के बॉन्ड को देख अनुपमा हैरान रह जाती है। अनुपमा, दिग्विजय से बात करती है और दिग्विजय को भी वही लगता है जो अनुपमा को लगता है। इसके बाद अनुपमा, अंश से बात करती है और दिग्विजय, प्रेरणा से बात करते हैं। अंश को गिल्ट होने लगता है।
अंश का गिल्ट
अंश को लगता है कि अगर वो प्रेरणा की तरह आकर्षित होगा तो वो प्रांशी और प्रार्थना के साथ धोखा करेगा। उसके दिल में प्रांशी और प्रार्थना के लिए जो प्यार है वो कम हो जाएगा। वहीं प्रेरणा, दिग्विजय से कहती है कि वो आज तक कोई भी रिश्ता संभाल नहीं पाई है। उसने पहले अपनी मां से रिश्ता तोड़ा, उसका दोस्त प्रेम उससे दूर है, राही भी उसके पास नहीं है और एक समय ऐसा भी आया था तब उसने अनुपमा को भी खुद से दूर कर दिया था। इसलिए वो अंश और अपने रिश्ते को प्यार का नाम देकर वो अपनी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती है।
लेखक के बारे मेंVartika Tolani
वर्तिका तोलानी डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें एंटरटेनमेंट और न्यूज रिपोर्टिंग में 6 साल से ज्यादा समय का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (HT Media Group) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (Digital) के तौर पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। वर्तिका न केवल बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया पर पैनी नजर रखती हैं, बल्कि डेटा और रिसर्च के साथ अपनी बात कहती हैं।
करियर का सफर
वर्तिका के प्रोफेशनल सफर की शुरुआत दैनिक भास्कर (इंदौर) से हुई, जहां उन्होंने सिटी रिपोर्टर के रूप में शहर की हलचलों और सेलिब्रिटी इंटरव्यूज से अपनी पहचान बनाई । इसके बाद उन्होंने दैनिक भास्कर (भोपाल) में सब-एडिटर रहते हुए CBSE और UGC जैसी बड़ी संस्थाओं के प्रमुखों का इंटरव्यू किया ।
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पढ़ाई-लिखाई (Education)
वर्तिका ने मीडिया की बारीकियों को किताबी और प्रैक्टिकल, दोनों स्तरों पर समझा है:
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खासियत और हुनर (Expertise)
एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म: बॉलीवुड, साउथ, ओटीटी और टीवी स्टार्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और गहराई से रिसर्च करना ।
मूवी रिव्यूज: फिल्मों और वेब सीरीज का बारीकी से विश्लेषण और सटीक रिव्यू ।
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