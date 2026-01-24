Upcoming Twits: अनुपमा की बेटी फिर दिखाएगी अपना असली रंग, कॉल करके मां को देगी यह आदेश

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twits: राही जब देखेगी कि उसका ससुराल मुश्किल में है तो वह अपनी मां अनुपमा को कॉल करके उसे खरी-खोटी सुनाएगी और उसे आदेश देगी कि यहां आकर पापा को समझाइए कि आप सब कुछ ठीक करेंगी।

Anupamaa Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में प्रार्थना अपने पति अंश से मुंबई जाने को कहेगी। दरअसल प्रार्थना अकेली बैठी होगी जब तोषू और पाखी आकर उससे कहेंगे कि तुम अपने घर क्यों नहीं चली जातीं? वहां इतना ऐश-ओ-आराम है और तुम्हारा ध्यान रखने के लिए भी लोग होंगे। तभी अंश वहां आ जाएगा और तोषू-पाखी पर चिल्लाएगा। वो कहेगा कि आप इस घर में एक पैसे का काम नहीं करते और ना ही प्रार्थना का ध्यान रखते हैं।

तोषू-पाखी करेंगे यह घटिया हरकत अंश पूछेगा कि फिर आप लोग क्यों पूरे वक्त उससे वापस जाने को कहते रहते हैं। तोषू कहेगा कि हम तो उसके भले के लिए कह रहे हैं। अंश कहेगा कि मैं हूं यहां पर प्रार्थना का ध्यान रखने के लिए, साथ ही साथ वह यह भी कहेगा कि उसे अभी अनुपमा के साथ होना चाहिए था, लेकिन फिर भी वो यहां पर है ताकि प्रार्थना का ध्यान रख सके। इस पर प्रार्थना कहेगी कि तुम अनु मां के पास जाओ, मैं यहां अपना ध्यान रखूंगी। तभी अनुपमा वीडियो कॉल पर अंश से कहेगी कि अगर कुछ करना है तो वहां पर अपना ध्यान रखो।