Anupamaa Twists: गौतम को जाने से रोक लेगी वसुंधरा, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है मामला

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twists: फिर एक बार वसुंधरा कोठारी अपने जमाई जी को घर छोड़कर जाने से रोक लेगी। लेकिन इस बार मामला थोड़ा अलग है। वह गौतम को इसलिए रोक रही है ताकि उसे सबक सिखा सके।

Feb 04, 2026 05:17 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा का अपकमिंग एपिसोड में गौतम गांधी और उसकी पत्नी माही की जमकर बेइज्जती होगी। दोनों ने घर से जाने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अब जब पता चला है कि घर बच गया है तो वह बुरे फंस गए हैं। क्योंकि वो कोठारी मेंशन में रहकर फ्री की मलाई तो खाना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि पहले ही वो अपनी असलियत दिखा चुके हैं, इसलिए उनके पास इस घर में रुकने की भी कोई वजह नहीं रही है।

गौतम को जाने से रोक लेगी वसुंधरा

पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी भी उन्हें रुकने को नहीं कहेंगे। फिर पहले माही चक्कर आने का ड्रामा करेगी और फिर गौतम कहेगा कि मैं तो इसलिए जा रहा था क्योंकि मेरे पापा ने मुझे बुलाया था। वह याद दिलाएगा कि कैसे उसने हमेशा मुश्किल वक्त आने पर कोठारी परिवार की मदद की है। वह कहेगा कि उसका एहसान रहा है कि कोठारी परिवार पर। यह बात सुनते ही वसुंधरा कोठारी के कान खड़े हो जाएंगे। अब क्योंकि वसुंधरा अपने अंदाज में बदला लेना चाहती है, इसलिए वह पराग को दोनों को रोक लेने का इशारा करेगी।

मेहमान बनकर घर में रहेगा गौतम

पराग कोठारी दोनों को रोक लेगा और कहेगा कि पराग कोठारी किसी का एहसान नहीं रखता है। जब तब तुम्हारा अहसान नहीं चुका देता, तब तक तुम यहां रह सकते हो। गौतम और माही जब अपने कमरे में जाने लगेंगे तो पराग उन्हें रोकेगा और कहेगा कि तुम परिवार के सदस्य नहीं हो। इसलिए तुम कमरे में नहीं बल्कि गेस्ट रूम में रहोगे। गौतम का खून खौल उठेगा। लेकिन वह कुछ कहेगा नहीं क्योंकि अभी वह कोठारी मेंशन में रहकर किसी तरह वापस अपनी जगह पक्की करना चाहता है।

वसुंधरा को ताने मारेगा हंसमुख शाह

अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि प्रार्थना की तबीयत बिगड़ने पर अनुपमा वापस अहमदाबाद पहुंचेगी। वहां पर वसुंधरा कोठारी और पूरा शाह परिवार पहुंचेगा और अनुपमा से माफी मांगेगा। इस पर अनुपमा भी हाथ जोड़कर पराग का आभार प्रकट करेगी और कहेगी कि उसने भी सच का साथ दिया इसलिए वह रजनी देसाई से लड़ पाई। इस सबके बीच हंसमुख शाह लीला की कमी पूरी करते नजर आएंगे। हंसमुख शाह उस वक्त वसुंधरा को ताने मारेगा जब वह अनुपमा से माफी मांग रही होगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
