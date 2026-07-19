Anupamaa Twists: कॉम्पटिशन में चीटिंग करेगी श्रुति, गौतम की वजह से आएगा महाट्विस्ट
Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कई धमाकेदार ट्विस्ट। गौरम गांधी की वजह से बदलेंगे कॉम्पटिशन के समीकरण।
अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कई धमाकेदार ट्विस्ट आने को हैं। श्रुति को इनवेस्टर्स का फोन आएगा। वह उससे प्रॉफिट को लेकर सवाल करेंगे और अपना हाथ खींचने की धमकी देंगे। वह आश्वासन देगी कि उसकी वजह से कभी किसी बिजनेस में नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर अनुज कैफे को अभी वक्त ही कितना हुआ है। इससे पहले कि श्रुति कुछ कह पाए, इनवेस्टर फोन काट देगा। श्रुति गुस्से में अपना फोन फेंककर मारेगी और दरवाजे से अंदर आ रहा गौतम गांधी फोन कैच कर लेगा। वह मौका पाकर श्रुति के दिल में और नफरत भरने और आग में घी डालने का काम करेगा।
आग में घी डालेगा गौतम गांधी
गौतम गांधी कहेगा कि श्रुति जी क्या हुआ जो बिजनेस में नुकसान हो गया। पैसा तो हाथों की धूल है, आता-जाता रहेगा। वह कहेगा कि दिक्कत यह है कि आप रिश्तों में भी घाटे का सौदा कर रही हैं। आपने अपने बेटी-दामाद के लिए क्या नहीं किया, इतना बड़ा दांव खेला, लेकिन आपकी बेटी तो एक बार फिर से अनुपमा जी की गोद में जा बैठी है। आपका दामाद तो पहले ही राउंड में आपको इतनी भली-बुरी और इतनी सारी बातें सुना गया, फिर अब तो दूसरा राउंड है। चलिए कम से कम मैं तो आपका शुभचिंतक हूं।
गौतम समझाएगा क्या है मुश्किल
श्रुति कहेगी कि आप जैसा शुभचिंतक मिसेज कोठारी को ही मुबारक हो। रही बिजनेस की बात तो प्रेम यह कॉम्पटिशन जीतकर मेरे लॉस को प्रॉफिट में बदल देगा। इस पर गौतम हंसेगा कि आपके लिए यह कॉम्पटिशन मजाक बन चुका है। आपको यह अहसास ही नहीं हो रहा है कि ख्याति, परी और राही हैं तो आपकी टीम में, लेकिन उनका दिल अनुपमा की तरफ है, ऐसे में वो कम तक वफादारी निभाएंगी कहना मुश्किल है।
श्रुति खाएगी किसी भी हाल में जीतने की कसम
गौतम जब कहेगा कि मैं तो कह रहा हूं अभी से USA की टिकट करवा लीजिए तो श्रुति गुस्से में बौखलाकर ग्लास तोड़ने लगेगी। वह कहेगी कि वह प्रेम को जिताने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और राही-प्रेम को लेकर ही यहां से अमेरिका वापस जाएगी। गौतम खुश होगा, क्योंकि वह यही चाहता है कि किसी तरह श्रुति प्रेम-राही को लेकर इस घर से चली जाए, ताकि प्रॉपर्टी की हिस्सेदारी में उसका हिस्सा बढ़ जाए।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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