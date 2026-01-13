Twists: भारती को अनुपमा के खिलाफ यूज करेगी रजनी, चॉल तोड़ने के लिए बनाया यह शातिर प्लान
भारती जो कि हर अच्छे-बुरे वक्त में हमेशा अनुपमा के खिलाफ खड़ी रही है, उसे रजनी ने बड़ी आसानी से अपने साथ कर लिया है। अब वही भारती अनुपमा के खिलाफ लड़ती नजर आएगी।
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के दर्शक लंबे वक्त से उस क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी भूमिका मेकर्स बीते कई हफ्तों से बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्डर के अनुपमा के घर समेत पूरी चॉल को गिराने वाले ट्विस्ट के बारे में। अनुपमा को इस बात की अभी भनक तक नहीं है कि चॉल को गिराने का षड्यंत्र उसकी बचपन की दोस्त रजनी और समधि पराग कोठारी ने ही मिलकर बनाया है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा अपने घर और चॉल को बचा पाएगी?
रजनी ने बनाया है यह शातिर प्लान
अनुपमा अभी प्रार्थना की गोदभराई का हिस्सा बनने के लिए अहमदाबाद आई हुई है और उधर मुंबई में रजनी जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटाने की कोशिश में लगी हुई है। वह चाहती है कि अनुपमा के वापस आने से पहले चॉल को गिरा दिया जाए, ताकि अनुपमा की मौजूदगी में फिर कोई नया हंगामा ना हो जाए। इंडिया फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आगे कहानी में दर्शकों को क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अनुपमा अपनी साजिश को इस तरह अंजाम देना चाह रही है कि सारा आरोप अनुपमा पर आ जाए।
1 तीर से दो निशाने लगाएगी रजनी
रजनी हर कदम फूंक-फूंक कर बढ़ा रही है और चाहती है कि चॉल के लोगों को अनुपमा के खिलाफ भड़का दिया जाए। इससे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तरफ उसे चॉल के लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ अनुपमा को विलेन बनाकर वो लोगों की नजर में भली बनी रहेगी। इतना ही नहीं रजनी कुछ ऐसा गेम खेलेगी कि भारती को अपनी साइड कर लेगी और अनुपमा यह देखकर दंग रह जाएगी कि हर अच्छी-बुरी घड़ी में उसके साथ खड़ी रही भारती अचानक उसके खिलाफ खड़ी हुई है।
रजनी को अपनी मां कहेगी भारती
दर्शकों के लिए यह काफी रोमांचक रहने वाला है क्योंकि भोली-भाली भारती पहली बार एग्रेसिव और ग्रे शेड किरदार में नजर आएगी। अनुपमा यह देखकर हैरान रह जाएगी कि रजनी को भारती अपनी सास नहीं बल्कि अपनी मां बताएगी। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या जस्सी-सरिता और चॉल के बाकी लोगों में से कोई इस बार अनुपमा का साथ देगा? क्योंकि पिछली बार जब पूरी चॉल अनुपमा के खिलाफ खड़ी थी तब सिर्फ भारती ने ही उसका साथ दिया था, लेकिन इस बार भारती भी अनुपमा के खिलाफ है।
