Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twists Rajni to Use Bharti very Smartly Against Anu
Twists: भारती को अनुपमा के खिलाफ यूज करेगी रजनी, चॉल तोड़ने के लिए बनाया यह शातिर प्लान

Twists: भारती को अनुपमा के खिलाफ यूज करेगी रजनी, चॉल तोड़ने के लिए बनाया यह शातिर प्लान

संक्षेप:

भारती जो कि हर अच्छे-बुरे वक्त में हमेशा अनुपमा के खिलाफ खड़ी रही है, उसे रजनी ने बड़ी आसानी से अपने साथ कर लिया है। अब वही भारती अनुपमा के खिलाफ लड़ती नजर आएगी।

Jan 13, 2026 10:26 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के दर्शक लंबे वक्त से उस क्लाइमैक्स का इंतजार कर रहे हैं, जिसकी भूमिका मेकर्स बीते कई हफ्तों से बना रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिल्डर के अनुपमा के घर समेत पूरी चॉल को गिराने वाले ट्विस्ट के बारे में। अनुपमा को इस बात की अभी भनक तक नहीं है कि चॉल को गिराने का षड्यंत्र उसकी बचपन की दोस्त रजनी और समधि पराग कोठारी ने ही मिलकर बनाया है। अभी भी सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अनुपमा अपने घर और चॉल को बचा पाएगी?

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

रजनी ने बनाया है यह शातिर प्लान

अनुपमा अभी प्रार्थना की गोदभराई का हिस्सा बनने के लिए अहमदाबाद आई हुई है और उधर मुंबई में रजनी जितना जल्दी हो सके अपना काम निपटाने की कोशिश में लगी हुई है। वह चाहती है कि अनुपमा के वापस आने से पहले चॉल को गिरा दिया जाए, ताकि अनुपमा की मौजूदगी में फिर कोई नया हंगामा ना हो जाए। इंडिया फोरम ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि आगे कहानी में दर्शकों को क्या ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। अनुपमा अपनी साजिश को इस तरह अंजाम देना चाह रही है कि सारा आरोप अनुपमा पर आ जाए।

ये भी पढ़ें:अनुपमा करेगी राही की मुश्किल आसान, वसुंधरा अपनी बहू से कह देगी ऐसी बात
ये भी पढ़ें:पराग कोठारी का हर पैंतरा होगा नाकाम, अनिल कोठारी चलेगा गेम चेंजर मूव

1 तीर से दो निशाने लगाएगी रजनी

रजनी हर कदम फूंक-फूंक कर बढ़ा रही है और चाहती है कि चॉल के लोगों को अनुपमा के खिलाफ भड़का दिया जाए। इससे एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे। एक तरफ उसे चॉल के लोगों को जवाब नहीं देना पड़ेगा, और दूसरी तरफ अनुपमा को विलेन बनाकर वो लोगों की नजर में भली बनी रहेगी। इतना ही नहीं रजनी कुछ ऐसा गेम खेलेगी कि भारती को अपनी साइड कर लेगी और अनुपमा यह देखकर दंग रह जाएगी कि हर अच्छी-बुरी घड़ी में उसके साथ खड़ी रही भारती अचानक उसके खिलाफ खड़ी हुई है।

रजनी को अपनी मां कहेगी भारती

दर्शकों के लिए यह काफी रोमांचक रहने वाला है क्योंकि भोली-भाली भारती पहली बार एग्रेसिव और ग्रे शेड किरदार में नजर आएगी। अनुपमा यह देखकर हैरान रह जाएगी कि रजनी को भारती अपनी सास नहीं बल्कि अपनी मां बताएगी। लेकिन देखना यह भी होगा कि क्या जस्सी-सरिता और चॉल के बाकी लोगों में से कोई इस बार अनुपमा का साथ देगा? क्योंकि पिछली बार जब पूरी चॉल अनुपमा के खिलाफ खड़ी थी तब सिर्फ भारती ने ही उसका साथ दिया था, लेकिन इस बार भारती भी अनुपमा के खिलाफ है।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।