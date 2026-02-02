Hindustan Hindi News
Twists: अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाएगी रजनी, मिलेगी कर्मों की सजा, पर नहीं मिला इन सवालों का जवाब

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली अनुपमा की चाल कामयाब होगी और रजनी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी।

Feb 02, 2026 03:51 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल वालों के सामने पोल खुलने के बाद रजनी देसाई खुद को बहुत हेल्पलेस फील करेगी। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वह फौरन पैंतरा बदलेगी और चुपचाप बैठ जाएगी। लोग उसे नींबू मारेंगे और जस्सी कहेगी कि उसके जैसे नेता राजनीति का नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि रजनी का सच सबके सामने आ चुका है इसलिए वरुण-प्रेरणा समेत बाकी लोग अनुपमा से कहेंगे वो उसे सजा दे।

रजनी को मिलेगी कर्मों की सजा

सजा का नाम सुनते ही रजनी बुरी तरह घबरा जाएगी और अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगेगी। रजनी लोगों से भी माफी मांगेगी, लेकिन लोग इस बात पर अड़े रहेंगे कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वरुण और प्रेरणा भी इस बात पर लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो क्या रजनी देसाई का पॉलिटिकल करियर खत्म होने का वक्त आ गया है और उसे जेल जाना होगा? या फिर अनुपमा उसे बचा लेगी? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन इस बीच यह भी देखना होगा कि आगे क्या शो में रजनी का किरदार रहेगा।

अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाएगी

क्या वरुण और भारती अपनी मां रजनी देसाई के साथ रहेंगे या फिर उसे छोड़कर पूरी तरह चॉल में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या अनुपमा अपनी सहेली को माफ कर देगी और आगे उसके साथ रिश्ता कायम रखेगी? अपकमिंग एपिसोड में एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी वह है लोगों को मिलने वाली सीख। शो के अपकमिंग एपिसोड का एक बड़ा सेगमेंट उस सीख के नाम रहेगा जिसमें अनुपमा चॉल वालों के बहाने दर्शकों को भी यह समझाएगी कि कभी भी बिना कागज पढ़े साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है।

शो के जरिए दिया गया यह मैसेज

अनुपमा बताएगी कि खासतौर पर बुजुर्गों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई अपनेपन के बहाने उनसे किसी ऐसे कागज पर साइन ना करवा ले कि उन्हें बुढ़ापे में अपने सिर पर छत के लिए परेशान होना पड़ जाए। शो के अपकमिंग एपिसोड में और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
