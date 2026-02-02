Twists: अनुपमा के आगे गिड़गिड़ाएगी रजनी, मिलेगी कर्मों की सजा, पर नहीं मिला इन सवालों का जवाब

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि फाइनली अनुपमा की चाल कामयाब होगी और रजनी को उसके कर्मों की सजा मिलेगी।

Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि चॉल वालों के सामने पोल खुलने के बाद रजनी देसाई खुद को बहुत हेल्पलेस फील करेगी। उसके पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ नहीं होगा। वह फौरन पैंतरा बदलेगी और चुपचाप बैठ जाएगी। लोग उसे नींबू मारेंगे और जस्सी कहेगी कि उसके जैसे नेता राजनीति का नाम खराब कर रहे हैं। क्योंकि रजनी का सच सबके सामने आ चुका है इसलिए वरुण-प्रेरणा समेत बाकी लोग अनुपमा से कहेंगे वो उसे सजा दे।

रजनी को मिलेगी कर्मों की सजा सजा का नाम सुनते ही रजनी बुरी तरह घबरा जाएगी और अनुपमा के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगने लगेगी। रजनी लोगों से भी माफी मांगेगी, लेकिन लोग इस बात पर अड़े रहेंगे कि उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वरुण और प्रेरणा भी इस बात पर लोगों का सपोर्ट करेंगे। तो क्या रजनी देसाई का पॉलिटिकल करियर खत्म होने का वक्त आ गया है और उसे जेल जाना होगा? या फिर अनुपमा उसे बचा लेगी? कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन इस बीच यह भी देखना होगा कि आगे क्या शो में रजनी का किरदार रहेगा।

अनुपमा के सामने गिड़गिड़ाएगी क्या वरुण और भारती अपनी मां रजनी देसाई के साथ रहेंगे या फिर उसे छोड़कर पूरी तरह चॉल में शिफ्ट हो जाएंगे? क्या अनुपमा अपनी सहेली को माफ कर देगी और आगे उसके साथ रिश्ता कायम रखेगी? अपकमिंग एपिसोड में एक और चीज जो आपको देखने को मिलेगी वह है लोगों को मिलने वाली सीख। शो के अपकमिंग एपिसोड का एक बड़ा सेगमेंट उस सीख के नाम रहेगा जिसमें अनुपमा चॉल वालों के बहाने दर्शकों को भी यह समझाएगी कि कभी भी बिना कागज पढ़े साइन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका अंजाम खतरनाक हो सकता है।