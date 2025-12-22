Anupamaa Twists: क्या अनुपमा मानेगी बेटी की बात? राही की वजह से बिगड़ेगा रजनी का खेल

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में कई दिलच्सप ट्विस्ट आने वाले हैं। रजनी अपनी जीत के काफी करीब है, लेकिन इसी बीच राही उसका खेल बिगाड़ने आ चुकी है।

Anupamaa Twists: अनुपमा सीरियल के हालिया एपिसोड में दिखाया गया था कि राही और प्रेम मुंबई के लिए रवाना होने की तैयारी कर रहे हैं। रजनी उधर अनुपमा को बेवकूफ बनाकर कागजों पर साइन करवा लेना चाहती है, ताकि चॉल तुड़वाकर वहां बिल्डिंग बनवा सके। रजनी अपने मंसूबों में काफी हद तक कामयाब भी होती जा रही है। लेकिन कहानी में आगे जो ट्विस्ट आने जा रहा है, उसकी तरफ शायद कई दर्शकों का भी ध्यान नहीं गया होगा। यह ट्विस्ट आएगा राही और प्रेम के शादी में पहुंचने की वजह से।

क्या बेटी की बात मानेगी अनुपमा? राही ने साफ कर दिया है कि वो भारती की शादी में मुंबई जाएगी। उसने अपने प्रोफेसर दिवाकर को भी बता दिया है, लेकिन शायद दर्शकों ने इस ट्विस्ट के बारे में नहीं सोचा था। रजनी के साथ पहली ही मुलाकात में राही को उस पर शक हुआ था, लेकिन क्या वह अपनी मां को समझा पाएगी कि उनकी दोस्त असल में विश्वासघात कर रही है। इंडिया फोरम की एक रिपोर्ट के मुताबिक राही को रजनी पर उस वक्त शक होगा, जब वो उसका भरोसा जीतने के लिए कुछ ज्यादा ही कोशिश करती दिखेगी।

राही को क्यों हुआ रजनी पर शक? रजनी और राही किचन में अकेले कुछ वक्त बिता रहे होंगे जब रजनी बताएगी कि कैसे वो जिंदगी में बहुत अकेली है। वह बताएगी कि उसे कभी किसी का साथ नहीं मिला और बातें करते-करते रजनी अचानक राही को एक तोहफा देने की बात कहेगी। रजनी एक चांदी का कंगन निकालेगी और उसे गिफ्ट करेगी, और यह देखते ही राही असहज हो जाएगी। वह मना करेगी लेकिन रजनी जिद करेगी। इस पर राही सोच में पड़ जाएगी कि आखिर क्यों रजनी उसका भरोसा जीतने में इतनी जल्दबाजी कर रही है।