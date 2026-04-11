Twists: राही के खिलाफ प्रेम को भड़काएगा गौतम, मायके-ससुराल के बीच पिसेगी छोटी अनु!
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा का एक फैसला उसकी बेटी राही की जिंदगी में तूफान ले आया है। इधर वसुंधरा कोठारी कसम खाए बैठी है कि वो दोनों मां-बेटी को सड़क पर लाकर दम लेगी, उधर गौतम भी अपना पूरा जोर लगा रहा है कि प्रेम को राही के खिलाफ भड़का दे।
अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा। गौतम जो कि पहले से ही अनुपमा से चिढ़ा हुआ है, उसे अप प्रेम का रेस्त्रां बर्बाद होता देखकर घर में आग लगाने का मौका मिल जाएगा। एक तरफ वह इस मौके का फायदा उठाकर घर में अपनी जगह पक्की करेगा, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को कई मोर्चों पर शिकस्त देने की कोशिश करेगा। वह प्रेम को यह कहकर भड़काएगा कि राही जानबूझकर यह सब कर रही है। गौतम प्रेम के मन में यह बात बैठा देगा कि राही ने ही अपनी बॉस से कहकर अनुपमा को इंस्पेक्शन के लिए भेजा था ताकि वह प्रेम का रेस्त्रां बंद करवा सके। वह राही की तुलना माही से करेगा, जिससे प्रेम और राही के बीच गलतफहमियां और गहरी हो जाएंगी।
वसुंधरा ने खाई मां-बेटी को सड़क पर लाने की कसम
वसुंधरा कोठारी भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। वह प्रेम की हालत देखकर इतनी नाराज होगी कि उसने अनुपमा और राही को बर्बाद करने की कसम खा ली है। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा न सिर्फ राही को घर से निकालने की धमकी देगी, बल्कि वह अनुपमा के करियर पर भी वार करेगी। वह साफ कहेगी कि राही अपने ससुराल के बजाय अपनी मां का साथ देकर गद्दारी कर रही है। वसुंधरा कोठारी परिवार के सामने अनुपमा और राही को बेइज्जत करने का कोई मौका नहीं छोड़ेगी।
प्रेरणा को मिलेगा रजनी का साथ, अनुपमा की जाएगी नौकरी
उधर प्रेरणा का अनुपमा से रिश्ता तोड़ना तो सिर्फ शुरुआत है। फैन थ्योरीज की मानें तो अपकमिंग एपिसोड में प्रेरणा, अनुपमा के खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। उसे लगता है कि अनुपमा ने रजनी का बदला लेने के लिए यह सब किया है। प्रेरणा अब अनुपमा को अपनी सबसे बड़ी दुश्मन मानती है। वह कोशिश करेगी कि अनुपमा को नौकरी से निकलवा दे। अनुपमा एक तरफ अपने बच्चों को खो रही है और दूसरी तरफ उसकी ईमानदारी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है।
मायके और ससुराल के बीच पिसकर रह गई राही
इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बुरी हालत राही की है। एक तरफ उसकी मां है जिसने सच का साथ दिया और दूसरी तरफ उसका पति जिसके सपने टूट गए। अपकमिंग एपिसोड में पता चलेगा कि राही (छोटी अनु) किसका साथ देगी और उसे अपनी मां के फैसलों की वजह से क्या कुछ झेलना पड़ेगा। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में आगे और कौन से उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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