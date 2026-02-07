Twists: अनुपमा की बेटी राही का टूटेगा हाथ, वसुंधरा की बर्थडे पार्टी में आएगा यह ट्विस्ट
Anupamaa upcoming twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में वसुंधरा कोठारी के बर्थडे के दौरान एक्सीडेंट हो जाएगा और राही का हाथ टूट जाएगा। इसी वजह से अनुपमा को एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा।
अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी की बर्थडे पार्टी के दौरान एक मेजर ट्विस्ट आएगा। होगा यह कि जब अनुपमा और पार्टी में शामिल सभी लोग डांस कर रहे होंगे, तभी राही का संतुलन बिगड़ेगा और वह धड़ाम से गिरेगी। उसके पांव में तो चोट आएगी ही, लेकिन साथ ही उसकी कलाई में भी हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाएगा। राही जब खुद पर नाराज होगी कि अभी उसे परिवार का सपोर्ट करना था तो वह चोट लगाकर बैठ गई है, तो घर वाले उसे समझाएंगे कि प्रार्थना का ध्यान रखने के लिए लोग हैं।
बर्थडे पार्टी में गिरने से टूटा राही का हाथ
इसी बीच प्रेम का फोन बजेगा और मैसेज देखने पर उसे पता चलेगा कि उसके पास दिल्ली से इनविटेशन आया है। यह इनविटेशन उसी मीटिंग के लिए होगा, जिसका हिस्सा बनकर प्रेम अपने बिजनेस के लिए फंड रेज करना चाहता है। राही उसे जाने को कहेगी, लेकिन प्रेम यह कहते हुए मना कर देगा कि वह राही को इस हाल में छोड़कर नहीं जाएगा। बात घूम-फिरकर अनुपमा पर आ जाएगी। राही उससे रुकने को कहेगी, प्रेम भी जिद करेगा, लेकिन अनुपमा मन ही मन एक अलग ही उलझन में होगी जिसे वो किसी से नहीं कह पा रही है।
अनुपमा को खाए जा रही यह फिक्र
अनुपमा मन ही मन यह सोच रही होगी कि अगर मां बेटी के ससुराल में एक दिन भी रुक जाए तो लोग ताने मारने से नहीं चूकते हैं, फिर वो यहां कैसे रुक सकती है। राही की तबीयत और प्रेम के बिजनेस पर आ रही मुसीबत को ध्यान में रखते हुए अनुपमा कहेगी कि अगर वसुंधरा जी और पराग जी अनुमति देंगे तो वह यहां प्रेम के लौटने तक रुक सकती है। प्रेम और राही की खुशी का ठिकाना नहीं होगा, वहीं वसुंधरा और पराग मन मारकर अनुपमा को रुकने के लिए कह देंगे। लेकिन मन ही मन उसे यह फिक्र खाए जा रही है कि कहीं उसके यहां रुकने की वजह से कुछ गड़बड़ ना हो जाए।
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में और कौन से ट्विस्ट और टर्न्स आने वाले हैं? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
