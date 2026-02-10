Hindustan Hindi News
Anupamaa Upcoming Twists Prerna Starts to Attract Towards Prem Kapil is being Blackmailed
Anupamaa Twists: प्रेरणा के सच से अनजान है राही, कपिल को ऐसे ब्लैकमेल कर रही कीर्ति

Anupamaa Twists: प्रेरणा के सच से अनजान है राही, कपिल को ऐसे ब्लैकमेल कर रही कीर्ति

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में राही और प्रेरणा से जुड़ा एक ऐसा शॉकिंग सच सामने आएगा जिसके बारे में अभी तक राही को कोई अंदाजा नहीं है।

Feb 10, 2026 03:34 pm IST
टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि प्रेम मीटिंग के बाद अपनी पत्नी राही को वीडियो कॉल करेगा। प्रेम एक कैफे में प्रेरणा के साथ बैठा होगा और वहीं से वीडियो कॉल करेगा। राही को यह खुशखबरी सुनाते हुए प्रेम बहुत खुश होगा कि मीटिंग में सब कुछ अच्छा रहा और प्रिजेंटेशन के दौरान प्रेरणा ने कमाल कर दिया। वीडियो कॉल पर राही से बात करते हुए जब प्रेम अपने प्यार का इजहार कर रहा होगा तो प्रेरणा लगातार उसे निहार रही होगी। बाद में जब कॉल कटेगा तो प्रेम पूछेगा कि क्या हुआ, उसके चेहरे पर कुछ लगा है क्या, वह पूरे वक्त उसे क्यों देख रही थीं?

सफर के दौरान प्रेम पर फिदा हुई प्रेरणा

राही बात हंसी मजाक में उड़ा देगी। लेकिन जब दोबारा से राही का जिक्र आएगा तो प्रेम अपनी पत्नी की तारीफों के पुल बांधने लगेगा और उसके चेहरे पर एक अजब सी खुशी होगी। वह कहेगा कि उसके चेहरे पर यह मुस्कान सिर्फ राही की वजह से आती है। प्रेरणा की आंखें छलक जाएंगी और पूछने पर वो बताएगी कि प्रेम कितना खुशकिस्मत है कि उसके पास राही है। वह कहेगी कि हर किसी के पास कोई ना कोई होता है, यहां तक कि माही के पास भी गौतम है, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई नहीं है। प्रेरणा का अकेलापन सुनकर प्रेम बात को हंसी मजाक में डायवर्ट करेगा।

अनुपमा अपकमिंग ट्विस्ट

प्रेरणा को हो गया है प्रेम से प्यार

लेकिन वह नहीं समझ पाएगा कि प्रेरणा उसे पसंद करने लगी है। प्रेरणा बाद में कहेगी कि प्रेम आज भी उतना ही चार्मिंग है जितना उस वक्त हुआ करता था। यही वजह थी कि उसे उससे प्यार हो गया था। अनुपमा सीरियल में एक तरफ राही इस बात के अनजान है कि उसने अपने पति को प्रेरणा के साथ भेजकर गलती कर दी है। वहीं दूसरी तरफ कीर्ति और कपिल से जुड़े कई राज भी सामने आएंगे। अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि जब कीर्ति अपने पति के साथ बदतमीजी कर रही होगी तब कुछ शॉकिंग बातें सामने आएंगी।

कपिल को ब्लैकमेल कर रही है कीर्ति

कीर्ति अचानक से जब कहेगा कि वो जाकर अभी वसुंधरा को सब कुछ बता देगा तो कीर्ति दीवार पर सिर पटकने लगेगी। वह कपिल का कोई वीडियो सबके सामने लीक करने की धमकी देगी। कपिल के कदम ठिठक जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि वह कौन सा वीडियो है। कपिल इस सवाल का जवाब खुद देगा। वह बताएगा कि वो फर्जी वीडियो जिसके दम पर तुम यह दिखाना चाहती हो कि गलत असल में तुम्हारे साथ हो रहा है। कपिल की आंखों में आंसू और डर होगा लेकिन कीर्ति किसी डायन की तरह खिलखिलाकर हंसती नजर आएगी।

Anupamaa

