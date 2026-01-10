Anupamaa Twists: अनुपमा की दहाड़ से थर्राएगा कोठारी निवास, गौतम देगा गोदभराई का यह तोहफा

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक-दो नहीं बल्कि कई ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलेंगे। जानिए आने वाले हैं कहानी में कौन से मोड़?

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में एक-दो नहीं बल्कि कई ट्विस्ट आने वाले हैं। मेकर्स ने शो का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया है जिसमें दिखाया गया है कि गोदभराई के दौरान मोटी बा बहुत ओछी हरकत करके फिर एक बार अपनी थू-थू करवाएंगी। जब प्रार्थना को तोहफे देने का वक्त आएगा तो गौतम एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आएगा और कहेगा कि सबसे पहला गिफ्ट मैं दूंगा। गौतम आगे बढ़ते हुए प्रार्थना की गोद में एक बॉक्स रख देगा जिसे खोलने पर प्रार्थना के होश उड़ जाएंगे।

गौतम गांधी देगा गोदभराई का यह तोहफा जब वो और अंश पूछेंगे कि ये क्या है तो गौतम नहीं बल्कि मोटी बा जवाब देगी। वसुंधरा कोठारी बताएगी, "इन कागजों पर लिखा है कि प्रार्थना बच्चा होने के बाद जहां चाहे रह सकती है, लेकिन यह बच्चा इसी घर में रहेगा। और इस बच्चे के नाम के आगे गौतम जी का नाम लगेगा।" जाहिर है कि इसके बाद काफी हो हंगामा होगा, क्योंकि लीला और हंसमुख शाह के हावभाव देखने लायक हैं। अनुपमा, अंश और शाह परिवार के अन्य लोग भी शॉक्ड होंगे।

अनुपमा की दहाड़ से थर्राएगा कोठारी निवास प्रोमो वीडियो में आगे दिखाया गया है कि वसुंधरा कोठारी जाकर प्रार्थना की बांह पकड़ लेंगी और उसके साथ खींचतान करने लगेंगी। वो बार-बार वसुंधरा कोठारी से उनके साथ चलने को कहेंगी और लीला समेत बाकी लोग हैरत में होंगी। तब अनुपमा अपने रौद्र रूप में आ जाएगी और वसुंधरा कोठारी का हाथ छुड़ाकर उसे धक्का दे देगी। अनुपमा चिल्लाएगी- बस कीजिए। पराग कोठारी अनुपमा को गिरने से बचाएगी और तब अनुपमा जो कहेगी, उससे पूरा कोठारी मेंशन गूंज उठेगा।