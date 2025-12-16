Anupamaa Twists: हो गई अनुपमा की बर्बादी की शुरुआत! अब बस राही की राय ही बचा सकती है
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल में जब से रजनी की एंट्री हुई है, तब से कहानी एक अलग ही दिशा में आगे बढ़ने लगी है। अब जब रजनी अपनी दोस्त अनुपमा के भरोसे का फायदा उठाना चाह रही है, तो देखना यह है कि क्या अनुपमा फिर एक बार मुंह की खाएगी?
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में धर्मसंकट की वो स्थिति पैदा होगी, जिसमें यह देखना होगा कि अनुपमा अपनी सहेली की दोस्ती को चुनेगी या फिर उस भरोसे को, जो चॉल के लोगों ने उस पर दिखाया है। शो का नया प्रोमो वीडियो जारी किया गया है जिसमें दिखाया गया है कि रजनी अपनी दोस्त अनुपमा को इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगी। अब यहां अनुपमा किसे चुनेगी यह देखना काफी दिलचस्प होगा।
रजनी याद दिलाएगी अपना वचन
रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल के स्पॉयलर में दिखाया गया है कि रजनी अपनी दोस्त के हाथ में कुछ कागज रखते हुए कहती है कि तूने मुझे वचन दिया था अनुपमा, आज उस वचन को निभाने का वक्त आ गया है। अनुपमा अपनी दोस्त से चॉल में सबके सामने कही गई उस बात को याद करती है जब उसने कहा था कि मैं कभी भी तेरे किसी भी काम आ सकूं तो बस बोल देना। तब रजनी ने जवाब दिया था कि मैं पक्का यह वचन मांगूंगी।
राही की सलाह मानेगी अनुपमा?
अपनी दोस्त रजनी को दिए उस वचन को याद करते हुए अनुपमा उन कागजों को देखती है जो रजनी ने उसके हाथ में रखे होंगे। अनुपमा की तो जैसे दुनिया ही घूम जाएगी। प्रोमो में दिखाया गया है कि अनुपमा से जस्सी कहेगी कि जो भी करे सोच-समझ कर करना अनु। भारती कहेगी कि यही सही है अनु ताई, मेरी खातिर। फिर अनुपमा से राही कहेगी कि आप हमेशा लोगों पर भरोसा करती हैं और फिर मुंह के बल गिरती हैं। इस बार मत करना मम्मी।
दोस्ती या अपना वचन तोड़ेगी अनु?
अनुपमा को अचानक अहसास होगा कि यह सब उसका भ्रम है। वो सिर्फ कल्पना कर रही है। तभी रजनी उसके सामने अपना आंचल फैलाकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी, "आज यह मां तुझसे कुछ मांग रही है, एक मां की खातिर... एक दोस्त की खातिर... हां कर दे।" अब देखना यह होगा कि अनुपमा क्या फैसला लेगी और उसके फैसले का क्या नतीजा होगा। क्या अनुपमा दोस्ती की खातिर लोगों का भरोसा तोड़ेगी? या फिर लोगों के भरोसे के खातिर अपना वचन?"
