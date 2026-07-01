Twists: मां का दिल दुखाने का मिलेगा फल! सड़क पर आएंगी मैडम राही, जीनी पड़ेगी अनुपमा जैसी जिंदगी
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसे ट्विस्ट आने वाले हैं जो आपका दिमाग घुमाकर रख देंगे। मेकर्स इन 3 ट्विस्ट के जरिए एक बहुत जरूरी मुद्दा उठाना चाह रहे हैं।
Anupamaa Upcoming Twists: टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में आगे एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है, जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की थी। प्रेम चाहे अनुपमा के लिए कितना ही बुरा सही, लेकिन वह राही के लिए हमेशा कन्सर्निंग रहा है। हमेशा अपनी पत्नी के साथ खड़ा रहने वाला प्रेम अपकमिंग एपिसोड में कुछ ऐसा करता नजर आएगा जिसके बाद भले ही राही को अक्ल न आए, लेकिन अनुपमा की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा।
बीवी को घर से निकाल बाहर फेंकेगा प्रेम
अनुपमा सीरियल के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि प्रेम अपनी पत्नी राही का हाथ पकड़कर उसे घसीटता हुआ घर की चौखट तक लाएगा और उसे बाहर फेंक देगा। राही कहेगी कि प्रेम यह मेरा भी घर है, तो इस पर प्रेम कहेगा कि यह मेरा घर है राही। तुम्हारे लिए अब इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जाओ यहां से। तुम इस दरवाजे के बाहर खड़ी अनुपमा अपनी बेटी राही को संभालेगी और उसे प्रेम पर बहुत गुस्सा आएगा। प्रेम घर के दरवाजे बंद कर देगा। मेकर्स इस सीक्वेंस के जरिए बहुत अहम मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे।
अब भी नहीं आई मैडम राही को बुद्धि
भारतीय समाज में औरतों से छिनते उनके अधिकारों का मुद्दा बहुत अहम रहा है, और अब लगता है कि मेकर्स यही मुद्दा उठाने की कोशिश करेंगे। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा याद करेगी कि कैसे उसे भी वनराज शाह ने घर से निकाल बाहर किया था। वह अपनी बेटी राही को समझाते हुए कहेगी कि चल बेटा, हम अपने घर चलते हैं। तो बेवकूफ राही हमेशा की तरह अपनी मां की बात सुनने-समझने की बजाए उल्टी चाल चलेगी। वह अपनी मां पर ही चिल्लाएगी और कहेगी- आपका अपना घर कहां है मम्मी?
अनुपमा खाएगी घर खरीदने की कसम
राही कहेगी- अब ना आपका कोई घर है, ना मेरा। यह बात अनुपमा के दिल पर लगेगी। वह सोचने लगेगी कि औरत ने हमेशा आदमी की छत को ही अपना समझा और उस घर को अपना समझा। हमेशा ससुराल की दहलीज को ही अपना समझा और अपना घर तो बनाया ही नहीं। अनुपमा कहेगी कि अब भी देर नहीं हुई है। वह कहेगी- मैं अपनी मेहनत से और अपने हुनर ने अपना घर बनाऊंगी। माना जा रहा है कि अब अनुपमा कुकिंग कॉम्पटिशन जीतकर घर घरीदेगी। जहां तक प्रेम के गुस्से की बात है, तो माना जा रहा है कि राही के अपनी मां का सपोर्ट करने की वजह से प्रेम भड़का होगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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