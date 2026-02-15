Spoiler: कीर्ति क्यों कर रही थी कपिल के साथ ऐसा? सच सुनकर सबके पांव तले खिसकेगी जमीन
Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आने वाले हैं कौन से ट्विस्ट और टर्न्स?जानिए शो के नए प्रोमो वीडियो में दिखाए गए ट्विस्ट।
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि कीर्ति का सच सबके सामने आएगा। शुरू में वसुंधरा कोठारी अपने दामाद कपिल को ही बुरा-भला कहती रहेगी और उसकी बात पर यकीन नहीं करेगी। अनुपमा जब बार-बार कपिल का सपोर्ट करेगी और उसकी बात को अपनी तरह से सबके सामने रखेगी तो धीरे-धीरे प्रेम और मीता समेत अनिल और पराग कोठारी भी कपिल के पक्ष में बोलने लगेंगे। इस बीच गौतम के मन में चल रहा होगा कि अगर कीर्ति की तरह कोई औरत उसके साथ ऐसा करती तो वह तो पलटकर जोरदार थप्पड़ जड़ देता और उसके होश ठिकाने ला देता।
पराग समेत सभी करेंगे कपिल का सपोर्ट
वसुंधरा कोठारी इतने पर भी अपनी भान्जी कीर्ति के पक्ष में बोलती रहेंगी। उनकी आंखें तब खुलेंगी जब अनुपमा और परिवार के अन्य लोग कीर्ति के लिए पुलिस बुलाने का जिक्र करेंगे और तब कीर्ति अपने असली रूप में सबके सामने आएगी। वह बताएगी कि वह पुलिस के सामने झूठी कहानी रच देगी और कोठारी परिवार के एक-एक सदस्य को जेल जाना होगा। वसुंधरा कोठारी के पांव तले जमीन खिसक जाएगी। कीर्ति स्वीकार करेगी कि वह गौतम को सालों से टॉर्चर कर रही है। लेकिन आखिर क्यों? इस सवाल का जवाब भी आपको रविवार के ही एपिसोड में मिलेगा।
कीर्ति ने क्यों किया कपिल के साथ ऐसा?
पराग सवाल करेगा कि अगर कीर्ति अपने पति से इतनी ही नफरत करती थी तो उससे तलाक क्यों नहीं दे दिया? इस सवाल के जवाब में कीर्ति कुछ ऐसा बताएगी कि सबकी आंखें फटी रह जाएंगी। कीर्ति बताएगी कि वह कपिल से बहुत नफरत करती है लेकिन उसकी मां की वजह से उसकी जिंदगी नर्क किए हुए है। वह बताएगी कि कपिल के माता-पिता ने उससे कहा था कि अगर वो कपिल को छोड़ेगी तो उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देंगे। कीर्ति कहेगी कि उसके लिए पैसा ही सब कुछ है। जब वसुंधरा उसे लालची कहेगी तो कीर्ति तपाक से जवाब देगी और वसुंधरा को भी लालची बता देगी। वह वसुंधरा से जुड़ी कुछ ऐसी बातें कहेगी कि वो हैरान रह जाएगी कि इसी औरत के लिए वह हमेशा फिक्र किया करती थी।
