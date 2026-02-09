Anupamaa Twists: अनुपमा के आगे खुलेगी कीर्ति की पोल, तोषू का धंधा चौपट करवाएगा राजा!
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे कीर्ति की सारी पोल अनुपमा के सामने खुल जाएगी और उधर राजा ने पारितोष शाह का जीना हराम करना शुरू कर दिया है।
टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि राजा अपने ससुर पारितोष शाह के लिए सिर का दर्द बनता नजर आएगा। होगा यह कि शाह निवास पहुंचे परी और राजा अचानक तोषू के ऑफिस जा पहुंचेंगे। यहां पर जहां परी बापूजी के साथ वक्त बिता रही होगी, वहीं राजा जाकर तोषू की मदद करने की कोशिश करेगा। दिक्कत यह आएगी कि तोषू की मदद करने के नाम पर राजा क्लाइंट्स के सामने अपने ससुर की एक के बाद एक पोल खोलना शुरू कर देगा। तोषू के क्लाइंट भाग जाएंगे और वह परेशान होने लगेगा।
तोषू को नानी याद दिलाएगा उसका दामाद
राजा बार-बार कहेगा कि वह यहां मदद करने के लिए आया है, लेकिन तोषू के चेहरे पर 12 बज जाएंगे। क्योंकि वह समझ रहा है कि उसका दामाद मदद करने के नाम पर उसकी ही परेशानी बढ़ा रहा है। यह सीन काफी फनी रहने वाला है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अपकमिंग एपिसोड में आपको सिर्फ मौज-मस्ती और फन ही देखने को मिलेगा। अपकमिंग एपिसोड में आप यह भी देखेंगे कि राजा और परी के अचानक वापस शाह निवास चले जाने की वजह से वसुंधरा बहुत नाराज होगी और आग में घी डालने का काम करेगी कीर्ति।
कोठारियों को बेवकूफ बना रही है कीर्ति
वो बातों-बातों में बहुत कुछ कह जाएगी और आखिर में कहेगी- लेकिन मुझे क्या। आपका परिवार है, आप लोग समझिए। जहां कीर्ति बड़ी आसानी से पूरे कोठारी परिवार को बेवकूफ बना रही है और सबकी नजरों में बेचारी बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ एक-एक करके अनुपमा के सामने कीर्ति की पोलें खुलनी शुरू हो गई हैं। अनुपमा समझने लगी है कि अगर कीर्ति का पति इतना ही बुरा है तो वह कभी भी कुछ ऐसा करता नजर क्यों नहीं आता। वह अक्सर शांत और डरा हुआ सा क्यों रहता है। साथ ही कीर्ति हमेशा क्यों खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश करती हैं लेकिन कुछ सवालों पर अटक जाती है।
अनुपमा के सामने खुलेगी कीर्ति की पोल
अनुपमा जब कीर्ति के साथ शॉपिंग करने गई होगी तो वहां पर वो पार्क में कपिल को अपनी मां के साथ देखेगी। अनुपमा को यह समझते वक्त नहीं लगेगा कि दाल में कुछ काला है। क्योंकि जब कीर्ति कपिल और उसकी मां के पास पहुंचेगी तो दोनों के चेहरों का रंग उड़ जाएगा। दोनों बहुत डरे हुए होंगे। बाद में अनुपमा यह भी देखेगी कि कपिल की मां मंदिर में रो रही है और ऑटो वाले से उसे वृद्धाश्रम छोड़ने को कह रही है। इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखने से अनुपमा को यह समझते देर नहीं लगेगी कि कीर्ति सिर्फ विक्टिम होने का ढोंग कर रही है।
