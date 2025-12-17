Anupamaa Twists: अनुपमा की वजह से मौत के मुंह में जाएगी भारती, ईशानी को फिर लगी ड्रग्स की लत!

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि ईशानी फिर एक बार अपने घमंड और नखरों के चलते मुश्किल में पड़ जाएगी।

Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुपमा देर रात तक ईशानी का इंतजार करती रहेगी, लेकिन वो नहीं आएगी। उसे फिक्र होने लगेगी तो वह इस बारे में परी से बात करेगी। परी पूछेगी कि क्या आपने उसे सेट पर डांटा था? अनुपमा पूरी बात बताएगी और यह भी बताएगी कि उसने ईशानी को बहुत जोर से डांट दिया था। परी अंदाजा लगाएगी कि कहीं वो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी तो नहीं करने चली गई होगी? इस पर अनुपमा को भी शक होगा।

अनुपमा की वजह से फिर बिगड़ी ईशू फैन थ्योरीज की मानें तो ईशानी फिर एक बार ड्रग्स लेना शुरू कर देगी और इसका नुकसान यह होगा कि फिर एक बार पाखी सारा आरोप अनुपमा पर मढ़ देगी। क्योंकि ईशानी सेट पर स्टार्स वाले नखरे दिखा रही थी और काम की तौहीन कर रही थी, ऐसे में अनुपमा ने उसे सबके सामने जमकर लताड़ा। ईशानी इसे अपनी बेइज्जती मानेगी और सोचेगी कि वो इतनी बड़ी स्टार है और उसकी नानी ने इस तरह उसे सबके सामने जलील किया। लेकिन क्या वो फिर एक बार अपनी मां जैसी हरकतें करेगी या समझदारी दिखाएगी यह जल्द ही पता चलेगा।

फिर ड्रग्स के दलदल में उतरेगी ईशानी साथ ही यह भी देखना होगा कि अगर ईशानी फिर एक बार ड्रग्स के दलदल में उतरती है तो अनुपमा इस बार उसे कैसे बाहर ला पाएगी? क्योंकि इस बार तो उसकी नाराजगी भी अनुपमा के साथ ही है। नए प्रोमो वीडियो में यह भी दिखाया गया है कि रजनी की बातों पर भरोसा करते हुए अनुपमा भारती की शादी वरुण के साथ पक्की कर देगी। लेकिन वरुण और रजनी जो कि पहले ही यह तय कर चुके हैं कि उन्हें भारती की जरूरत सिर्फ अपने फायदे के लिए है, उनके इरादे जाहिर तौर पर नेक नहीं हैं।