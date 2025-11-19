Twists: मुंबई में भी अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ेगा गौतम, पराग के कंधे पर रखकर चलाएगा बंदूक
संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम बड़ी चालाकी से फिर एक बार अनुपमा को निशाना बनाएगा।
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा भले ही परी और ईशानी को लेकर मुंबई चली गई है, लेकिन गौतम गांधी यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गौतम गांधी को बेइज्जत करके सबके सामने घर से निकाला गया था और वो किसी भी सूरत में दोनों परिवारों से बदला लेना चाहता है। गौतम क्योंकि जानता है कि सीधे तौर पर उसके लिए शाह और कोठारी परिवार से भिड़ना मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो ऐसे में वो एक बहुत शातिर तरकीब लगाएगा और दोनों परिवारों को आपस में भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करेगा।
एक तीर से दो निशाने लगाएगा गौतम
टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में बुधवार को दिखाया जाएगा कि गौतम बड़े शातिर अंदाज में कोठिरियों के जरिए अनुपमा से बदला लेने की अपनी पहली चाल चलेगा। गौतम गांधी अपने ससुर पराग कोठारी को रीयल स्टेट में कदम रखने को कहेगा। वो कहेगा कि जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और यही सही समय है कि हमें प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरना चाहिए। पराग को यह बात ठीक लगेगी। गौतम सुझाएगा कि हमें शुरुआत मुंबई से करनी चाहिए। लेकिन पराग करेगा कि मुंबई में जगह है ही कहां।
सिस्टम के खिलाफ खड़ी होगी अनुपमा
तब वसुंधरा कोठारी उसे समझाएगी कि मुंबई में जगह होती नहीं है, पुरानी चॉल तोड़कर लेनी पड़ती है। वसुंधरा कोठारी कहेगी की सभी बिल्डर वहां यही करते हैं। गौतम गांधी की पहली चाल कामयाब हो चुकी है। माना जा रहा है कि गौतम गांधी बड़ी चालाकी से पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को साथ लेकर उस चॉल को तुड़वाएगा जिसमें अनुपमा और उसकी डांस रानी रहती हैं। अनुपमा जो गरीबों और मजबूरों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उसे यह बिलकुल रास नहीं आएगा और फिर एक बार दोनों परिवार आमने-सामने होंगे।
