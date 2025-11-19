Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twists Gautam Will Not leave Anupama in Mumbai to use Parag as a pawn
Twists: मुंबई में भी अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ेगा गौतम, पराग के कंधे पर रखकर चलाएगा बंदूक

Twists: मुंबई में भी अनुपमा का पीछा नहीं छोड़ेगा गौतम, पराग के कंधे पर रखकर चलाएगा बंदूक

संक्षेप: Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम बड़ी चालाकी से फिर एक बार अनुपमा को निशाना बनाएगा।

Wed, 19 Nov 2025 05:55 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा भले ही परी और ईशानी को लेकर मुंबई चली गई है, लेकिन गौतम गांधी यहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। गौतम गांधी को बेइज्जत करके सबके सामने घर से निकाला गया था और वो किसी भी सूरत में दोनों परिवारों से बदला लेना चाहता है। गौतम क्योंकि जानता है कि सीधे तौर पर उसके लिए शाह और कोठारी परिवार से भिड़ना मुश्किल खड़ी कर सकता है, तो ऐसे में वो एक बहुत शातिर तरकीब लगाएगा और दोनों परिवारों को आपस में भिड़ाकर अपना उल्लू सीधा करेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक तीर से दो निशाने लगाएगा गौतम

टीआरपी टॉपर सीरियल अनुपमा में बुधवार को दिखाया जाएगा कि गौतम बड़े शातिर अंदाज में कोठिरियों के जरिए अनुपमा से बदला लेने की अपनी पहली चाल चलेगा। गौतम गांधी अपने ससुर पराग कोठारी को रीयल स्टेट में कदम रखने को कहेगा। वो कहेगा कि जमीनों के दाम आसमान छू रहे हैं और यही सही समय है कि हमें प्रॉपर्टी बिजनेस में उतरना चाहिए। पराग को यह बात ठीक लगेगी। गौतम सुझाएगा कि हमें शुरुआत मुंबई से करनी चाहिए। लेकिन पराग करेगा कि मुंबई में जगह है ही कहां।

सिस्टम के खिलाफ खड़ी होगी अनुपमा

तब वसुंधरा कोठारी उसे समझाएगी कि मुंबई में जगह होती नहीं है, पुरानी चॉल तोड़कर लेनी पड़ती है। वसुंधरा कोठारी कहेगी की सभी बिल्डर वहां यही करते हैं। गौतम गांधी की पहली चाल कामयाब हो चुकी है। माना जा रहा है कि गौतम गांधी बड़ी चालाकी से पराग कोठारी और वसुंधरा कोठारी को साथ लेकर उस चॉल को तुड़वाएगा जिसमें अनुपमा और उसकी डांस रानी रहती हैं। अनुपमा जो गरीबों और मजबूरों के लिए हमेशा खड़ी रहती है, उसे यह बिलकुल रास नहीं आएगा और फिर एक बार दोनों परिवार आमने-सामने होंगे।

ये भी पढ़ें:अनुपमा: प्रार्थना के पीछे जाएगा गौतम गांधी, माही को समझ आएगी पति की चाल
ये भी पढ़ें:महीने भर भी नहीं चले थे ये टीवी शोज, जानिए किन वजहों से करना पड़ा था बंद
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupama Spoiler

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।