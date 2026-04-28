Anupamaa Twists: वसुंधरा को छोड़ श्रुति का साथ देगा गौतम? यह होगी मोटी बा को धोखा देने की वजह!
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल के 2 हजार एपिसोड पूरे होने के बाद अब मेकर्स पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। अनुज कपाड़िया की वापसी को लेकर बने बज के अलावा कुछ और ट्विस्ट्स की आहट साफ सुनाई दे रही है।
Anupamaa Upcoming Twists: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी अब एक दिलचस्प मोड़ ले रही है। मौकापरस्त गौतम गांधी फिर एक बार अपने फायदे के लिए वसुंधरा कोठारी का पल्लू छोड़ता नजर आ सकता है। कम से कम हालिया कहानी तो यही इशारा कर रही है। टीआरपी टॉपर सीरियल ने हाल ही में 2 हजार एपिसोड पूरे कर लिए हैं और अब ऐसा लगता है कि मेकर्स कुछ धमाकेदार और नई तरह के प्रयोग करना चाहते हैं, ताकि टीआरपी को एक और जम्प मिल जाए। तो चलिए जानते हैं कि रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल में आपको कौन से ट्विस्ट्स देखने को मिल सकते हैं।
लड़ाई में अनुपमा का साथ देगा दिग्विजय
मंगलवार के एपिसोड में आप देखेंगे कि गौतम गांधी अपनी सास वसुंधरा कोठारी के पास पहुंचेगा और उसे बताएगा कि अनुपमा अहमदाबाद वापस आ गई है। जब मोटी बा यह सुनकर चौंकेगी तो वह बताएगा कि असली फिक्र की बात तो यह है कि वह अकेली नहीं आई है, बल्कि उसके साथ दिग्विजय सूद भी आया है। वसुंधरा कोठारी उलझन में पड़ जाएगी और सोचेगी कि एक तरफ श्रुति आ गई है और उसके आने की वजह साफ नहीं हो रही है। दूसरी तरफ अनुपमा भी वापस आ गई है। आखिर चल क्या रहा है? इस पर गौतम गांधी उसे वह दिखाएगा जो वसुंधरा आंखों के सामने होने पर भी नहीं देख पा रही है।
वसुंधरा कोठारी की आंखें खोलेगा गौतम
गौतम कहेगा कि बिसात बिछ चुकी है और शतरंज की बाजी शुरू होने जा रही है। गौतम कहेगा कि एक तरफ राही के साथ श्रुति है और दूसरी तरफ अनुपमा के साथ दिग्विजय। श्रुति जब जाने से पहले वसुंधरा कोठारी से विदा लेगी तो वह हमेशा की तरह तानों वाले अंदाज में उससे उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछेगी। वह पूछेगी कि क्या वह अनुज कपाड़िया के साथ शादी करके रह रही थी या बस यूं ही। श्रुति अपने बारे में कुछ चुनिंदा बातें कहेगी और फिर यह बोलती हुए चली जाएगी कि मेरे बारे में और जानना है तो इंटरनेट पर सर्च कर लेना। गौतम गांधी उसके जाते ही फोन निकालेगा और श्रुति का नाम गूगल करेगा।
वसुंधरा को छोड़ गौतम देगा श्रुति का साथ?
जो रिजल्ट उसे स्क्रीन पर दिखाई पड़ेंगे उन्हें देखकर गौतम गांधी दांतों तले उंगलियां दबा लेगा। वह कहेगा कि यह श्रुति तो बहुत ऊंची चीज निकली। गौतम गांधी कहेगा कि इसकी नेटवर्थ तो कोठारियों से भी ज्यादा है। गौतम को अपकमिंग एपिसोड में यह कहते भी दिखाया गया है कि आप तो हमारी रिश्तेदार हैं श्रुति जी, आपसे संपर्क अच्छे करने पड़ेंगे। ऐसे में माना यह जा रहा है कि गौतम गांधी वसुंधरा को धोखा देकर श्रुति के साथ अपने संबंध अच्छे करेगा, ताकि अपना फायदा देख सके। उधर श्रुति ने राही को उसकी मां के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। क्या राही पर श्रुति की बातों का असर होगा? इन सवालों का जवाब हमें जल्द ही अपकमिंग एपिसोड में मिलेगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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