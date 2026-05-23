Anupamaa Twists: अनुपमा के लिए प्यार में पड़ेगा दिग्विजय! क्या रोमांटिक मोड़ लेगी दोनों की दोस्ती?
Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में अब जल्द ही एक शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। जिंदगी की जंग लड़ते-लड़ते अनुपमा और दिग्विजय के बीच रोमांटिक कलेक्शन बनने के कयास लगाए जा रहे हैं।
Anupamaa Spoilers: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में दर्शकों को अब जल्द ही एक और शॉकिंग ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। रुपाली गांगुली स्टारर टीवी सीरियल में अनुपमा के पिछले 'नए सफर' के बाद सोशल मीडिया पर कई लोग यह नाराजगी जताते दिखे, कि हर बार अनुपमा की जिंदगी में कोई नया मर्द कैसे आ जाता है। इस बारे में सीरियल का जमकर मजाक उड़ाया गया और इंस्टा पर मीम्स वाली रील्स भी वायरल हुईं। लेकिन ऐसा लगता है कि मेकर्स कहानी को अपने हिसाब से ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। खबर है कि सीरियल में आगे दिग्विजय को अनुपमा से प्यार हो जाएगा।
अनुपमा के लिए प्यार में पड़ेगा दिग्विजय?
पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक अनुपमा सीरियल की कहानी आगे एक दिलचस्प मोड़ से गुजरेगी जब दिग्विजय मुश्किलों से लड़ते हुए अनुपमा के लिए प्यार में पड़ जाएगा। बीते काफी वक्त से दिग्विजय को कहानी में काफी इम्पॉर्टेंस दी गई है। एक तरफ जहां हंसमुख ने दिग्विजय को अपना बेटा कह दिया है, वहीं दिग्विजय खुद भी बार-बार अनुपमा के लिए लड़ता और उसके लिए आवाज उठाता नजर आया है। घर के सभी सदस्यों के मुंह से अनुपमा के संघर्ष की कहानी सुनकर भी दिग्विजय के मन में अनुपमा के लिए प्यार पनप चुका है।
एक-दूजे का सहारा बने अनुपमा-दिग्विजय
जहां एक तरफ दिग्विजय अनुपमा के लिए सहारा बन गया है, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा भी दिग्विजय के सपोर्ट में हमेशा खड़ी रही है। हालिया प्रोमो वीडियो में भी यही दिखाया गया है कि अनुपमा और दिग्विजय जब कॉम्पटिशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे और फॉर्म भरने जा रहे होंगे, तब भी दिग्विजय का अनुपमा के प्रति एक अजीब सा लगाव देखने को मिलेगा। वह अनुपमा से कहेगा- आप साथ हैं तो हम ये भी नहीं हारेंगे अनुपमा जी। बता दें कि जब दिग्विजय की कहानी में एंट्री कराई गई थी तब चीजों को बहुत अलग रखा गया था, लेकिन अब कहानी बदलती नजर आ रही है।
दिग्विजय के दिल में पनप रहीं फीलिंग्स?
दिग्विजय का अनुज कपाड़िया के साथ कनेक्शन पहले ही दिखाया जा चुका है और अब परिवार के लोग तो दिग्विजय के दीवाने होते ही जा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ दिग्विजय को खुद भी अनुपमा के लिए फीलिंग्स हो गई हैं। सीरियल में अनुपमा और दिग्विजय के बीच हो सकने वाले रोमांटिक एंगल्स के बारे में एक्टर सचिन त्यागी ने टाइम्स नाऊ के साथ बातचीत में कहा था- लोगों को लगता है कि इसमें प्रेम कहानी निकल सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा कुछ है। दोनों को जोड़ने वाली चीज सिर्फ दर्द है।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
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