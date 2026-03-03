Anupamaa Twists: अनुपमा के लंदन जाने का बना संयोग, क्या मौके का फायदा उठा पाएगा गौतम?
Anupamaa Upcoming Twists: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि अमेरिका के बाद अब अनुपमा को लंदन जाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसमें कई लोग अपना फायदा देख रहे हैं।
अनुपमा सीरियल के आज 3 मार्च 2026 के एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा और उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा। प्रार्थना के बच्चे की डिलीवरी के बाद वसुंधरा कोठारी ने अनुपमा से साफ कहा था कि बच्चे का जन्मदिन भले ही आपसे मेल खाता हो, लेकिन इसकी तकदीर आप जैसी नहीं होनी चाहिए। सीरियल की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आएगा जब प्रार्थना अचानक छत से नीचे गिर जाएगी। यह मंजर देखकर अनुपमा की रूह कांप जाएगी। वह प्रार्थना और नन्ही बच्ची की जान बचाने के लिए भागेगी। इस हादसे के बाद पूरे घर में अफरा-तफरी मच जाएगी और शाह व कोठारी परिवार के बीच का पुराना तनाव एक बार फिर से उभर आएगा।
बच्चे के लिए शुभ नहीं है अनुपमा का साया?
प्रार्थना के गिरने के बाद वसुंधरा का डर और ज्यादा बढ़ जाएगा। वह अपने डर और चिंता के चलते किस्मत को कोसना शुरू कर देगी। इसी बीच पंडित जी एक बात कहकर घर में नई आग लगा देंगे। पंडित जी कहेंगे कि किसी का साया बच्ची के लिए शुभ नहीं है। वसुंधरा तुरंत इस बात का कनेक्शन अनुपमा के अतीत से जोड़ देगी। वह सबके सामने कह देगी कि अनुपमा को बच्ची से दूर रहना चाहिए। वसुंधरा नतीजा निकाल लेगी कि पंडित जी का इशारा जरूर अनुपमा की तरफ है। वसुंधरा की ये कड़वी बातें अनुपमा को अंदर तक चोट पहुंचाएंगी, लेकिन वह बच्ची की सलामती के लिए खामोश रहेगी।
गौतम की नई चाल और अनुपमा की उलझन
दूसरी तरफ गौतम इस पूरे हादसे और टेंशन भरे माहौल का फायदा उठाने की फिराक में होगा। अनुपमा ने तीन महीने के लिए लंदन जाने की प्लानिंग की है, और गौतम को लगता है कि यह अपनी बेटी पर हक जताने का सबसे सही समय है। वह चाहता है कि अनुपमा के जाने के बाद वह अंश और बच्ची के बीच दूरियां बढ़ा दे। इस फैमिली ड्रामा की वजह से प्रेम और राही, जो अपनी लंदन की ट्रिप को लेकर बहुत खुश थे, अब उदास होने लगे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि क्या गौतम वाकई मौके का फायदा उठाकर अंश-प्रार्थना के बच्चे को हथिया पाएगा? या फिर अनुपमा एक बार फिर सही मौके पर आकर उसका प्लान चौपट कर देगी।
क्या टूट जाएगा अनुपमा का लंदन जाने का सपना?
अनुपमा एक बार फिर से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े चौराहे पर खड़ी है। एक तरफ उसका सालों पुराना सपना और करियर है, तो दूसरी तरफ उसकी पारिवारिक जिम्मेदारियां। घर में बढ़ते ड्रामे को देखकर ऐसा लग रहा है कि अनुपमा के लिए लंदन जाना अब और भी मुश्किल होने वाला है। पहले उसके अमेरिका जाने में तमाम मुश्किलें आई थीं और वह बड़ी मुश्किल से सालों बाद अपना सपना पूरा कर पाई। अब जब उसे लंदन जाने का मौका मिला है तो चीजें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। क्या वह अपनी खुशियों को चुन पाएगी या फिर एक बार फिर परिवार के खातिर अपने सपनों की कुर्बानी दे देगी? वक्त ही बताएगा।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
परिचय और अनुभव
पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।
पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।
करियर का सफर
पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।
एंटरटेनमेंट और विजन
मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।
विशेषज्ञता
बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग
