Twists: अनुपमा से माफी मांगेगी वसुंधरा कोठारी, जमाई जी को मिलेगी उनके किए की सजा!

संक्षेप:

Anupamaa Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि वसुंधरा कोठारी का घर बचने के बाद उसे अपनी गलती का अहसास होगा।

Feb 03, 2026 04:57 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा सीरियल के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि रजनी देसाई अपने बचपन की दोस्त अनुपमा से माफी मांगेगी। वह इस बात पर हैरान होगी कि उसके इतना गलत करने के बावजूद वह उसके खिलाफ शिकायत नहीं कर रही है। इतना ही नहीं, रजनी जब अनुपमा से कहेगी कि वो एक बार उसे गले लगा ले, तो अनुपमा यह कहते हुए मना कर देगी कि जिसने एक बार गले लगाने पर पीठ में छुरा भोंका हो, उसे दूसरी बार गले नहीं लगाना चाहिए। इधर यह सब चल रहा होगा, और उधर कोठारी मेंशन में बहुत कुछ चल रहा होगा।

वसुंधरा को होगा गलती का अहसास

एक तरफ जहां घर नीलाम होने की कगार पर है और सभी लोग घर छोड़कर जाने वाले हैं, वहीं दूसरी तरफ गौतम गांधी और माही अपना सामान पैक करके, बन-ठनकर बाहर निकलेंगे। पूछने पर पता चलेगा कि उन्होंने अपने रहने का अलग इंतजाम कर लिया है। प्रेम, अनिल और पराग कोठारी की गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, वसुंधरा भी समझ जाएगी कि उसने अभी तक आस्तीन में सांप पाल रखा था। लेकिन कुछ ही मिनटों में कहानी में ट्विस्ट आ जाएगा जब प्रेम खुशी से चिल्लाते हुए घर में दाखिल होगा और बताएगा कि अनुपमा ने रजनी को बेनकाब कर दिया और उनका घर बच जाएगा।

अनुपमा से माफी मांगेगी वसुंधरा

प्रेम बताएगा कि अनुपमा ने रजनी के सामने शर्त रखी कि वो कोठारी मेंशन पापा को वापस करेगी। पराग कोठारी और अनिल समेत वसुंधरा कोठारी को भी इस बात का पछतावा होगा कि उन्होंने अनुपमा को बहुत बुरा-भला कहा और आज उसी अनुपमा की वजह से वो लोग सड़क पर आने से बचे हैं। उसी अनुपमा की वजह से उनका घर बच पाया है। वसुंधरा कोठारी कहेगी कि वो अनुपमा से माफी मांगेगी। पराग जब कहेगा कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई तो वसुंधरा कहेगी कि गलती की है तो माफी भी मांगेंगे।

रजनी को यह सबक देगी अनुपमा

वसुंधरा कहेगी कि हम हमेशा ही अपने उसूलों पर जिए हैं, लेकिन अनुपमा जी ने यह साबित कर दिया कि वो सही थीं। उधर अनुपमा के साथ बातचीत में रजनी अपने बचपन की दोस्त के आगे भीख मांगेगी और कहेगी कि मेरे बच्चे मुझे लौटा दे अनुपमा। इस पर अनुपमा कहेगी कि मैंने तेरे बच्चों को नहीं छीना है, तेरे कर्मों ने तुझसे तेरे बच्चों को छीना है। रजनी को बात समझ में आएगी और वह मंदिर में बिलखती रह जाएगी। आगे क्या होगा? वसुंधरा अपने जमाई जी को क्या सबक सिखाएगी और रजनी आगे क्या दोबारा पलटवार करेगी।

Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
