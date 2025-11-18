Anupama New Promo: अनुपमा में आएगा लीप? एक्ट्रेस बनेगी तोषू-पाखी की मां, करेगी नई शुरुआत
संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि डांस और कुकिंग के बाद अनुपमा अब एक्टिंग के फील्ड में नाम रोशन करने जा रही है।
Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है। अनुपमा को उसके डांस ने मुंबई में कामयाबी दिलाई और उसकी कुकिंग ने विदेश में सक्सेस दिलवाई, लेकिन अब बारी आई है उसके एक और टैलेंट को दुनिया के सामने आने की। टीआरपी टॉपर सीरियल ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी है और अनुपमा अपनी पोतियों को लेकर मुंबई आ चुकी है। लेकिन नया प्रोमो वीडियो हिंट दे रहा है कि अनुपमा अब एक्ट्रेस बनने की तरफ बढ़ेगी।
अनुपमा दिखाएगी एक्टिंग का हुनर?
नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा फिल्म सिटी में शूटिंग देखने जाएगी और यहां पर एक डायरेक्टर उससे कहेगा, "अब से यही आपकी नई दुनिया है अनुपमा जी।" माना जा रहा है कि अनुपमा को उसका डांस कामयाबी दिलाएगा और एक्टिंग के मामले में भी वो झंडे गाढ़ेगी। नए प्रोमो वीडियो के बैकग्राउंड में अनुपमा कहती है, "यह मुंबई नगरी है। सपनों की नगरी, मेरे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है।" प्रोमो के बैकग्राउंड में बताया गया है- फिल्मी दुनिया में अनुपमा का क्या काम?
नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड फैंस
कमेंट सेक्शन में लोगों ने कयास लगाए हैं कि कहानी में आगे उन्हें कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "प्लीज राही को दूर रखो। उसे देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है।" एक शख्स ने लिखा, "मेरी क्वीन वापस आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी।" बहुत से फैंस यह जानने को एक्साइटेड हैं कि अनुपमा एक्टिंग की दुनिया में क्या कमाल दिखाने वाला है, और उसकी पोतियों की वजह से राह आसान होगी या मुश्किल। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
लेखक के बारे मेंPuneet Parashar
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।