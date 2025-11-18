Anupama New Promo: अनुपमा में आएगा लीप? एक्ट्रेस बनेगी तोषू-पाखी की मां, करेगी नई शुरुआत

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि डांस और कुकिंग के बाद अनुपमा अब एक्टिंग के फील्ड में नाम रोशन करने जा रही है।

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है। अनुपमा को उसके डांस ने मुंबई में कामयाबी दिलाई और उसकी कुकिंग ने विदेश में सक्सेस दिलवाई, लेकिन अब बारी आई है उसके एक और टैलेंट को दुनिया के सामने आने की। टीआरपी टॉपर सीरियल ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी है और अनुपमा अपनी पोतियों को लेकर मुंबई आ चुकी है। लेकिन नया प्रोमो वीडियो हिंट दे रहा है कि अनुपमा अब एक्ट्रेस बनने की तरफ बढ़ेगी।

अनुपमा दिखाएगी एक्टिंग का हुनर? नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा फिल्म सिटी में शूटिंग देखने जाएगी और यहां पर एक डायरेक्टर उससे कहेगा, "अब से यही आपकी नई दुनिया है अनुपमा जी।" माना जा रहा है कि अनुपमा को उसका डांस कामयाबी दिलाएगा और एक्टिंग के मामले में भी वो झंडे गाढ़ेगी। नए प्रोमो वीडियो के बैकग्राउंड में अनुपमा कहती है, "यह मुंबई नगरी है। सपनों की नगरी, मेरे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है।" प्रोमो के बैकग्राउंड में बताया गया है- फिल्मी दुनिया में अनुपमा का क्या काम?