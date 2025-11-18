Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएंटरटेनमेंट न्यूज़टीवीAnupamaa Upcoming Twist Toshu Pakhi Mother to become actress will have new beginning
Anupama New Promo: अनुपमा में आएगा लीप? एक्ट्रेस बनेगी तोषू-पाखी की मां, करेगी नई शुरुआत

Anupama New Promo: अनुपमा में आएगा लीप? एक्ट्रेस बनेगी तोषू-पाखी की मां, करेगी नई शुरुआत

संक्षेप: Anupamaa Spoiler Alert: टीवी सीरियल अनुपमा के नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि डांस और कुकिंग के बाद अनुपमा अब एक्टिंग के फील्ड में नाम रोशन करने जा रही है।

Tue, 18 Nov 2025 04:47 PMPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Upcoming Twist: टीवी सीरियल अनुपमा का नया प्रोमो वीडियो मेकर्स ने जारी कर दिया है। अनुपमा को उसके डांस ने मुंबई में कामयाबी दिलाई और उसकी कुकिंग ने विदेश में सक्सेस दिलवाई, लेकिन अब बारी आई है उसके एक और टैलेंट को दुनिया के सामने आने की। टीआरपी टॉपर सीरियल ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ी है और अनुपमा अपनी पोतियों को लेकर मुंबई आ चुकी है। लेकिन नया प्रोमो वीडियो हिंट दे रहा है कि अनुपमा अब एक्ट्रेस बनने की तरफ बढ़ेगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

अनुपमा दिखाएगी एक्टिंग का हुनर?

नए प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा फिल्म सिटी में शूटिंग देखने जाएगी और यहां पर एक डायरेक्टर उससे कहेगा, "अब से यही आपकी नई दुनिया है अनुपमा जी।" माना जा रहा है कि अनुपमा को उसका डांस कामयाबी दिलाएगा और एक्टिंग के मामले में भी वो झंडे गाढ़ेगी। नए प्रोमो वीडियो के बैकग्राउंड में अनुपमा कहती है, "यह मुंबई नगरी है। सपनों की नगरी, मेरे सपने पूरे करने का वक्त आ गया है।" प्रोमो के बैकग्राउंड में बताया गया है- फिल्मी दुनिया में अनुपमा का क्या काम?

नई शुरुआत के लिए एक्साइटेड फैंस

कमेंट सेक्शन में लोगों ने कयास लगाए हैं कि कहानी में आगे उन्हें कौन से ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिल सकते हैं। एक फॉलोअर ने कमेंट किया, "प्लीज राही को दूर रखो। उसे देखना बहुत गुस्सा दिलाने वाला होता है।" एक शख्स ने लिखा, "मेरी क्वीन वापस आ रही है और मैं बहुत एक्साइटेड हूं कि अब कहानी आगे क्या मोड़ लेगी।" बहुत से फैंस यह जानने को एक्साइटेड हैं कि अनुपमा एक्टिंग की दुनिया में क्या कमाल दिखाने वाला है, और उसकी पोतियों की वजह से राह आसान होगी या मुश्किल। शो के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:अनुपमा की पोती ने मुंबई पहुंचते ही किया कांड, दूसरे शहर जाकर मिलेगी पहली सीख
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar
डिजिटल जर्नलिज्म में तकरीबन 8 साल से पुनीत एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रहे हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन्स से ग्रेजुएशन करने के बाद एक साल राजस्थान पत्रिका में काम किया। इसके बाद जनसत्ता, आज तक और जी न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम करते हुए अपनी स्किल्स को बेहतर किया। पिछले ढाई साल से पुनीत लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी पाठकों को मनोरंजन जगत से जुड़ी दिलचस्प और चटपटी खबरें देते रहने का प्रयास जारी है। और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।