Anupamaa: गांव वालों से उलझेगी अनुपमा, सामने आएगा समर और सोनू राठौर का कनेक्शन
Anupamaa Twist In Hindi: टीवी सीरियल ‘अनुपमा’ में अनुपमा गांव में अंधविश्वास देखकर दंग रह जाएगी। वह गांव वालों को समझाने की कोशिश करेगी, लेकिन वे नहीं समझेंगे।
स्टार प्लस का पॉपुलर शो ‘अनुपमा’ एक बार फिर से समाज को आईना दिखाता नजर आ रहा है। आने वाले एपिसोड में कहानी की शुरुआत नवरात्रि के उल्लास से होती है। गांव में नवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हर तरफ खुशियां और भक्ति का माहौल होता है और तभी एक चौंकाने वाला मोड़ आता है।
तंत्र-मंत्र
गांव का सरपंच, भाऊ, एक बीमार बच्ची का इलाज तंत्र-मंत्र और झाड़-फूंक से करने की कोशिश करता है। गांववाले बिना सवाल किए, आंख मूंदकर उस पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन हालात तब बिगड़ जाते हैं जब बच्ची की तबीयत और खराब हो जाती है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है।
अनुपमा की कोशिश
अनुपमा सबको समझाने की कोशिश करती है कि इलाज सिर्फ डॉक्टर कर सकता है, झाड़-फूंक नहीं। हालांकि, कोई भी अनुपमा की बात नहीं मानता है। अनुपमा परेशान हो जाती है और फिर अपने पांच पन्नों का भाषण देती है।
आगे क्या होगा?
अगले प्रोमो के मुताबिक, अनुपमा को लगता है कि समर को गोली मारने वाला शख्स वहीं कहीं है। उसे सोनू राठौर नाम के आदमी पर शक होता है। वह अपनी दोस्त राखी से गुजारिश करती है कि वह सोनू राठौर की लोकेशन पता लगाए। हर कोई अनुपमा को समझाने की कोशिश करता है। राही और देविका भी अनुपमा को सोनू राठौर से दूर रहने की सलाह देते हैं, लेकिन अनुपमा उनकी बात नहीं सुनती है।
