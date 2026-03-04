Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

Twists: अनुपमा में होगी एक नईं एंट्री, पुराना दुश्मन या नया दोस्त! कौन है समंदर किनारे खड़ा यह शख्स?

Mar 04, 2026 04:21 pm ISTPuneet Parashar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Anupamaa Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में अब एक और नई एंट्री की आहट है। एक तरफ जहां शो में करीब एक साल का लीप आने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में इस नए कैरेक्टर की एंट्री होगी।

Twists: अनुपमा में होगी एक नईं एंट्री, पुराना दुश्मन या नया दोस्त! कौन है समंदर किनारे खड़ा यह शख्स?

Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल में लगातार आने वाले उतार-चढ़ाव दर्शकों का इस शो में रुझान बनाए रखते हैं। बीते कई सालों से लगातार टीआरपी टॉपर रहा यह सीरियल अब कहानी को एक और ऐसा मोड़ देने जा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ बदलता नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है जो अनुपमा का उस मुश्किल घड़ी में साथ देगा, जब उसका परिवार और बाकी सभी लोग उससे मुंह फेर लेंगे। मेकर्स ने हाल ही में एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिलीज किया है, जिसमें एक शख्स समंदर किनारे खड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर नई चर्चा छिड़ गई है कि आखिर यह कौन है और इसका अनुपमा की जिंदगी से क्या लेना-देना है?

आखिर कौन है समंदर किनारे खड़ा यह शख्स?

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक आदमी को समुद्र के किनारे अकेले चलते हुए दिखाया गया है। खास बात यह है कि इस क्लिप में उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया गया है और न ही कोई डायलॉग है। उसका चेहरा कैमरे की दूसरी तरफ है, जिससे सस्पेंस और भी गहरा गया है। कोई इसे अनुज कपाड़िया के साथ जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे कहानी में एक नए ही किरदार की एंट्री मानकर चल रहा है। बिना किसी शोर-शराबे के पेश किया गया यह प्रोमो फैंस के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। मेकर्स ने जानबूझकर इस किरदार की पहचान गुप्त रखी है ताकि आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटमेंट बना रहे।

ये भी पढ़ें:अनुपमा अब गोवा में शुरू करेगी नया सफर, सीरियल में आएगा करीब एक साल का लीप

फैंस के बीच चर्चा: नया प्यार या पुराना दुश्मन?

जैसे ही यह वीडियो सामने आया, फैंस ने अपनी-अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अनुपमा की जिंदगी में आने वाला कोई नया किरदार है, जो उसकी मुश्किल राह को आसान बनाएगा। वहीं, कुछ फैंस को लगता है कि यह अनुपमा के अतीत से जुड़ा कोई शख्स है, जो सालों बाद वापस लौट रहा है। चूंकि शो में गोवा वाले लीप की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में बीच वाला यह सीन इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि अनुपमा के नए सफर में इस आदमी का बड़ा हाथ होने वाला है। मालूम हो कि प्रार्थना की मौत के बाद दोनों ही परिवार अनुपमा से मुंह फेर लेंगे जिसके बाद वह मुंबई चली जाएगी।

ये भी पढ़ें:अनुपमा में होली पर शुरू होगा नया अध्याय, ईशानी का हाथ थामकर अनु भरेगी नई उड़ान

नॉर्मल नहीं होने वाली है इस किरदार की एंट्री!

यह पहली बार नहीं है जब अनुपमा सीरियल में किसी एंट्री को इतना गुप्त रखा गया हो। शो की कहानी में अक्सर ऐसे किरदारों को लाया जाता है, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। इस बार भी बीच पर टहलते दिखने वाले इस किरदार को लेकर जिस तरह का सस्पेंस बुना गया है, वह साफ इशारा कर रहा है कि यह कोई नॉर्मल एंट्री नहीं होने वाली है। प्रार्थना की मौत के गम और परिवार के बिखराव के बीच, इस नए शख्स का आना कहानी में नई जान फूंक सकता है। क्या यह नया किरदार अनुपमा के लिए खुशियां लाएगा या फिर पुरानी यादों के साथ नया दर्द? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।

ये भी पढ़ें:मिहिर ने कर ली नोयोना को सबक सिखाने की तैयारी, घरवालों को बताएगा सच
Puneet Parashar

लेखक के बारे में

Puneet Parashar

परिचय और अनुभव

पुनीत पाराशर को मनोरंजन जगत में पत्रकारिता का 10 साल से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। साल 2021 से वह हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं और बीते एक दशक में कंटेंट की दुनिया को बहुत करीब से बदलते हुए देखा है। इस दौरान उन्होंने मनोरंजन जगत पर पैनी नजर रखते हुए यूनिक फीचर खबरों, रियल टाइम कंटेंट और ब्रेकिंग स्टोरीज का सराहनीय कवरेज किया है।


पुनीत 'लाइव हिन्दुस्तान' की एंटरटेनमेंट टीम का अहम हिस्सा हैं और कंटेंट स्ट्रेटेजी के साथ-साथ साइट को क्वालिटी कंटेंट देने में विशेष भूमिका निभा रहे हैं।


करियर का सफर

पुनीत पाराशर ने अपने एक दशक लंबे करियर में देश के सबसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है। 'लाइव हिन्दुस्तान' से जुड़ने से पहले वह आज तक (Aaj Tak), जी न्यूज (Zee News), जनसत्ता (Jansatta) और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डिजिटल मीडिया में लंबे अनुभव की वजह से उन्हें खबरों की बारीकियों और पाठकों की नब्ज की बेहतरीन समझ है।


एंटरटेनमेंट और विजन

मनोरंजन की दुनिया, खासतौर पर बॉलीवुड और टीवी पर पुनीत की मजबूत पकड़ है। वह खबरों को केवल रिपोर्ट ही नहीं करते, बल्कि उनका सटीक विश्लेषण भी करते हैं। उनका विजन मनोरंजन गलियारों के गॉसिप्स के साथ-साथ फैक्ट्स से भरी दिलचस्प खबरें पाठकों तक पहुंचाना है, जिससे लाइव हिन्दुस्तान के कंटेंट पर पाठकों का भरोसा बना रहे।


विशेषज्ञता

बॉलीवुड और टीवी: फिल्मों और टीवी शोज की रियल टाइम खबरें और फीचर्स
एक्सप्लेनर्स: मनोरंजन जगत में पर्दे के पीछे की कहानियां और टेक्निकल एक्सप्लेनर्स
ब्रेकिंग न्यूज: मनोरंजन जगत की हर छोटी-बड़ी हलचल पर पैनी नजर
डिजिटल ट्रेंड्स: वायरल कंटेंट और सोशल मीडिया ट्रेंड्स के आधार पर स्टोरी टेलिंग

और पढ़ें
Anupamaa

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।