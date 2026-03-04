Twists: अनुपमा में होगी एक नईं एंट्री, पुराना दुश्मन या नया दोस्त! कौन है समंदर किनारे खड़ा यह शख्स?
Anupamaa Upcoming Twist: रुपाली गांगुली और अद्रिजा रॉय स्टारर टीवी सीरियल अनुपमा में अब एक और नई एंट्री की आहट है। एक तरफ जहां शो में करीब एक साल का लीप आने जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कहानी में इस नए कैरेक्टर की एंट्री होगी।
Anupamaa Upcoming Twists: अनुपमा सीरियल में लगातार आने वाले उतार-चढ़ाव दर्शकों का इस शो में रुझान बनाए रखते हैं। बीते कई सालों से लगातार टीआरपी टॉपर रहा यह सीरियल अब कहानी को एक और ऐसा मोड़ देने जा रहा है, जिसकी वजह से सब कुछ बदलता नजर आएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो कहानी में एक नए किरदार की एंट्री होने वाली है जो अनुपमा का उस मुश्किल घड़ी में साथ देगा, जब उसका परिवार और बाकी सभी लोग उससे मुंह फेर लेंगे। मेकर्स ने हाल ही में एक छोटा सा वीडियो क्लिप रिलीज किया है, जिसमें एक शख्स समंदर किनारे खड़ा नजर आ रहा है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर नई चर्चा छिड़ गई है कि आखिर यह कौन है और इसका अनुपमा की जिंदगी से क्या लेना-देना है?
आखिर कौन है समंदर किनारे खड़ा यह शख्स?
वायरल हो रहे इस वीडियो में एक आदमी को समुद्र के किनारे अकेले चलते हुए दिखाया गया है। खास बात यह है कि इस क्लिप में उस शख्स का चेहरा नहीं दिखाया गया है और न ही कोई डायलॉग है। उसका चेहरा कैमरे की दूसरी तरफ है, जिससे सस्पेंस और भी गहरा गया है। कोई इसे अनुज कपाड़िया के साथ जोड़कर देख रहा है तो कोई इसे कहानी में एक नए ही किरदार की एंट्री मानकर चल रहा है। बिना किसी शोर-शराबे के पेश किया गया यह प्रोमो फैंस के मन में कई सवाल पैदा कर रहा है। मेकर्स ने जानबूझकर इस किरदार की पहचान गुप्त रखी है ताकि आने वाले एपिसोड्स के लिए एक्साइटमेंट बना रहे।
फैंस के बीच चर्चा: नया प्यार या पुराना दुश्मन?
जैसे ही यह वीडियो सामने आया, फैंस ने अपनी-अपनी थ्योरी बनानी शुरू कर दी है। कुछ लोगों का मानना है कि यह अनुपमा की जिंदगी में आने वाला कोई नया किरदार है, जो उसकी मुश्किल राह को आसान बनाएगा। वहीं, कुछ फैंस को लगता है कि यह अनुपमा के अतीत से जुड़ा कोई शख्स है, जो सालों बाद वापस लौट रहा है। चूंकि शो में गोवा वाले लीप की चर्चा जोरों पर है, ऐसे में बीच वाला यह सीन इस थ्योरी को और मजबूत करता है कि अनुपमा के नए सफर में इस आदमी का बड़ा हाथ होने वाला है। मालूम हो कि प्रार्थना की मौत के बाद दोनों ही परिवार अनुपमा से मुंह फेर लेंगे जिसके बाद वह मुंबई चली जाएगी।
नॉर्मल नहीं होने वाली है इस किरदार की एंट्री!
यह पहली बार नहीं है जब अनुपमा सीरियल में किसी एंट्री को इतना गुप्त रखा गया हो। शो की कहानी में अक्सर ऐसे किरदारों को लाया जाता है, जो पूरी कहानी को पलट कर रख देते हैं। इस बार भी बीच पर टहलते दिखने वाले इस किरदार को लेकर जिस तरह का सस्पेंस बुना गया है, वह साफ इशारा कर रहा है कि यह कोई नॉर्मल एंट्री नहीं होने वाली है। प्रार्थना की मौत के गम और परिवार के बिखराव के बीच, इस नए शख्स का आना कहानी में नई जान फूंक सकता है। क्या यह नया किरदार अनुपमा के लिए खुशियां लाएगा या फिर पुरानी यादों के साथ नया दर्द? जानने के लिए जुड़े रहिए लाइव हिन्दुस्तान के साथ।
